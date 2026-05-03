مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر أبريل للعام 2026م، من انتزاع (1.009) ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها (78) لغمًا مضادًا للدبابات، و(3) ألغام مضادة للأفراد، و(928) ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق “مسام” في مديرية عدن بمحافظة عدن (249) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت تم نزع (4) ألغام مضادة للدبابات و(297) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة تم نزع (52) لغمًا مضادًا للدبابات و(178) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج تم نزع لغمين مضادين للدبابات.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوادي، و(3) ألغام مضادة للأفراد و(12) لغمًا مضادًا للدبابات و(160) ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، وبمديرية عين بمحافظة شبوة تم نزع (5) ألغام مضادة للدبابات و(4) ذخائر غير منفجرة، وفي محافظة تعز تم نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية المخاء، ولغمين مضادين للدبابات و (35) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، و(4) ذخائر غير منفجرة بمديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية شهر أبريل وحتى الآن إلى (6.827) لغمًا، فيما وصل عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (558.016) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.