Icon

سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز Icon أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز Icon مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي Icon القبض على مواطن تعمّد الاصطدام بدورية أمنية في عسير Icon تقدم في محادثات واشنطن وطهران Icon منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى السعودية  Icon استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعة والمدني يحذر Icon السيطرة على حريق بمواقع خردة في الدمام دون إصابات Icon توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال موسم ما قبل الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر أبريل للعام 2026م، من انتزاع (1.009) ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها (78) لغمًا مضادًا للدبابات، و(3) ألغام مضادة للأفراد، و(928) ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق “مسام” في مديرية عدن بمحافظة عدن (249) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت تم نزع (4) ألغام مضادة للدبابات و(297) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة تم نزع (52) لغمًا مضادًا للدبابات و(178) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج تم نزع لغمين مضادين للدبابات.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوادي، و(3) ألغام مضادة للأفراد و(12) لغمًا مضادًا للدبابات و(160) ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، وبمديرية عين بمحافظة شبوة تم نزع (5) ألغام مضادة للدبابات و(4) ذخائر غير منفجرة، وفي محافظة تعز تم نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية المخاء، ولغمين مضادين للدبابات و (35) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، و(4) ذخائر غير منفجرة بمديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية شهر أبريل وحتى الآن إلى (6.827) لغمًا، فيما وصل عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (558.016) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد