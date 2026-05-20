مشاهد روحانية وانسيابية لافتة مع توافد الحجيج إلى المسجد الحرام

في مشهد تتجلى فيه معاني الطمأنينة والإيمان، يواصل ضيوف الرحمن توافدهم بكثافة إلى المسجد الحرام وسط أجواء يسودها الهدوء والسكينة، بينما تتناغم حركة الحشود بانسيابية لافتة تعكس حجم الجهود التنظيمية والخدمية التي سخّرتها المملكة لخدمة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يُسر وراحة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، امتلأت أروقة المسجد الحرام وساحاته بالمصلين والطائفين القادمين من مختلف دول العالم، في لوحة إنسانية وإيمانية تتوحد فيها القلوب والوجوه نحو قبلة واحدة، فيما ارتسمت على وجوه الحجاج ملامح الخشوع والامتنان مع أولى لحظاتهم في رحاب البيت العتيق.

ورصدت عدسة “واس” مشاهد التوافد المتواصل للحجاج عبر المداخل الرئيسة للمسجد الحرام، وسط انسيابية عالية في الحركة وتنظيم دقيق لعمليات الدخول والخروج والتنقل بين صحن المطاف والمسعى والساحات المحيطة، مدعومة بمنظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتقنية والإرشادية التي تعمل على مدار الساعة.

وتواصل الجهات المعنية تنفيذ خططها التشغيلية المتكاملة لموسم حج هذا العام، من خلال تكثيف أعمال التنظيم والتوجيه وإدارة الحشود، إلى جانب توفير الخدمات الصحية والإسعافية وخدمات النظافة والتعقيم والإرشاد المكاني، بما يسهم في تعزيز راحة ضيوف الرحمن والمحافظة على سلامتهم داخل المسجد الحرام وساحاته.

وأسهمت المنظومات التقنية الحديثة والخدمات الرقمية في تسهيل حركة الحجاج وإرشادهم إلى المواقع والخدمات المختلفة، إضافة إلى دعم الفرق الراجلة والنقاط الإرشادية التي تعمل على توجيه الزوار ومساعدتهم بعدة لغات، بما يعكس مستوى التكامل بين مختلف القطاعات المشاركة في خدمة الحرمين الشريفين.

ويعكس هذا التوافد الهادئ والتنظيم المتقن حجم العناية التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- بخدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على توفير منظومة تشغيلية متطورة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتُمكّنهم من أداء مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والسكينة والطمأنينة.