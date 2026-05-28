مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يعزز كفاءة إدارة الغذاء الموسمي

يتجاوز مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي -الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- حدود الشعيرة الدينية ليصبح منظومة تشغيلية وغذائية متكاملة، تُعد من أكبر أنظمة إدارة الغذاء الموسمية في العالم؛ إذ تُدار ملايين الكيلوغرامات من اللحوم عبر سلاسل توريد دقيقة تبدأ من المشاعر المقدسة لتصل إلى المستفيدين داخل المملكة وخارجها، وفق نموذج سعودي متقدم يجمع بين الأبعاد الشرعية والإنسانية واللوجستية.

ومع تدفق الحجاج إلى المشاعر المقدسة، تبدأ منظومة الهدي والأضاحي عملها بوصفها خلية تشغيل ضخمة، تتحرك فيها خطوط الإنتاج الحديثة، وفرق الإشراف البيطري، ووسائل النقل المبردة، ومراكز التعبئة والتغليف، ضمن دورة زمنية دقيقة تُنفذ خلالها عمليات الذبح والتجهيز والتبريد والتوزيع وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية.

وتترجم الأرقام في هذه المنظومة إلى مشاهد تشغيلية هائلة؛ تضم آلاف العاملين والمختصين، ومسالخ حديثة تعمل بطاقات تشغيلية مرتفعة، وشاحنات تبريد تتحرك بشكل متواصل، وخطوط فرز وتغليف تُدار بأنظمة تقنية متقدمة، فيما تتحول كميات اللحوم إلى خرائط توزيع تمتد محليًا إلى الجمعيات والجهات المستفيدة، وعالميًا إلى عشرات الدول المحتاجة ضمن برامج إنسانية وإغاثية منظمة.

ويبرز في هذه المنظومة التكامل بين الجهات التشغيلية والصحية والرقابية، بدءًا من عمليات الفحص البيطري والتأكد من سلامة الأنعام، مرورًا بإدارة الذبح وفق الاشتراطات الشرعية والصحية، ووصولًا إلى مراحل التبريد والتجميد والنقل؛ بما يضمن الحفاظ على جودة اللحوم وسلامتها حتى وصولها إلى المستفيد النهائي.

كما تمثل مشاريع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي أحد النماذج الرائدة عالميًا في الحد من الهدر الغذائي وتحويل الشعيرة إلى قيمة إنسانية مستدامة، حيث تُدار العمليات وفق خطط زمنية دقيقة تضمن سرعة الإنجاز وكفاءة الاستفادة من كامل المنتجات، وسط بنية تحتية متطورة تشمل سلاسل تبريد حديثة وأنظمة تتبع ورقابة إلكترونية تعمل على مدار الساعة.

وفي الوقت الذي يرى فيه الحاج نسكه يُؤدَّى خلال لحظات، تعمل خلف المشهد منظومة ضخمة تُشبه مدنًا غذائية موسمية متكاملة، تتداخل فيها التقنيات الحديثة مع الكفاءات البشرية والخبرات التشغيلية؛ لتقديم نموذج عالمي في إدارة الحشود الغذائية المرتبطة بالمواسم الكبرى.

وتعكس هذه الجهود حجم التطور الذي تشهده المملكة في إدارة موسم الحج، ليس فقط من خلال خدمة ضيوف الرحمن ميدانيًا، بل أيضًا عبر بناء منظومات تشغيلية وإنسانية متقدمة تجعل من شعيرة الهدي والأضاحي مشروعًا غذائيًا عالميًا يُدار بكفاءة عالية، ويصل أثره إلى آلاف الأسر والمجتمعات حول العالم.

ونفَّذ المشروع أكثر من (320) ألف نسك في يومه الأول حتى مغيب الشمس، في مؤشر يعكس حجم الجاهزية التشغيلية وكفاءة المنظومة في إدارة الأعمال المرتبطة بموسم الحج.