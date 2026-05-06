إرشادات مهمة لحماية الحجاج من التسمم | الأمن السيبراني يدعو لتحديث أجهزة Samsung فورًا | النفط ينخفض لليوم الثاني | أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء | الذهب يقفز بفضل آمال السلام في الشرق الأوسط | مشروع قرار أممي يهدد إيران بعقوبات إذا لم تسمح بحرية الملاحة | إطلاق مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر اليوم وغدًا | ترامب يعلن تعليق العملية العسكرية في مضيق هرمز | توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق | مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

مشروع قرار أممي يهدد إيران بعقوبات إذا لم تسمح بحرية الملاحة

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

نقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة دبلوماسيين غربيين قولهم إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبدأون، الثلاثاء، محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وربما يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وسلط تجدد تبادل إطلاق النار الاثنين الضوء على خطورة الوضع في المضيق الذي يعد شرياناً حيوياً للطاقة والتجارة العالمية وتتصارع الولايات المتحدة وإيران للسيطرة عليه، مما يؤثر على صمود الهدنة الهشة التي بدأت قبل أربعة أسابيع ويعزز الحصار البحري المتبادل، بحسب العربية.

وجاء تصعيد الاثنين، الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أنها دمرت ستة زوارق إيرانية صغيرة فيما أصابت صواريخ إيرانية ميناء نفطي في الإمارات، عقب إطلاق واشنطن عملية “مشروع الحرية”، وهي مسعى تقوده واشنطن للسماح بمرور الناقلات العالقة والسفن الأخرى عبر مضيق هرمز.

ويشكل مشروع القرار في ظل هذا السياق جزءًا مما وصفه الدبلوماسيون باستراتيجية تهدف إلى الضغط على إيران دبلوماسياً والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.

