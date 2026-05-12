مشروع “مسام” ينزع 839 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر مايو للعام 2026م، من انتزاع (839) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (95) لغمًا مضادًا للدبابات، و(12) لغمًا مضادًا للأفراد، و(721) ذخيرة غير منفجرة، و (11) عبوة ناسفة.

ونزع فريق “مسام” في مديرية عدن بمحافظة عدن (242) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع نُزِعَت ذخيرة واحدة غير منفجرة، وفي محافظة الحديدة نُزِع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية حيس، ولغم واحد مضاد للدبابات بمديرية الخوخة.

وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت نزع الفريق (7) ألغام مضادة للأفراد و(127) ذخيرة غير منفجرة و(3) عبوات ناسفة، وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة نزع (4) ألغام مضادة للأفراد و (79) لغمًا مضادًا للدبابات و(91) ذخيرة غير منفجرة و(7) عبوات ناسفة.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق عبوة ناسفة واحدة بمديرية رغوان، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(5) ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، و(12) لغمًا مضادًا للدبابات و(215) ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، وفي محافظة تعز نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المخاء، ولغمين مضادين للدبابات و (21) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، و(3) ذخائر غير منفجرة بمديرية القاهرة.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (558.855) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.