مصرع أربعة عمال إثر انفجار منجم للفحم في كولومبيا

أعلنت السلطات الكولومبية مصرع أربعة عمال إثر وقوع انفجار في منجم فحم وسط كولومبيا، بعد أسبوع من حادث مماثل أوقع تسعة قتلى.

وأوضح حاكم منطقة كونديناماركا خورخي إميليو ريه في منشور له، أن عمّال المنجم الأربعة الذين كانوا عالقين في منجم لاس كوينتاس في منطقة كوكونوبا، عُثر عليهم متوفين.

وكان الحاكم أشار في وقت سابق إلى أن العمال علقوا في المنجم بعد انفجار وقع أول أمس.

وتكثر حوادث المناجم في كولومبيا خصوصًا، بسبب سوء التهوية في أنفاقها، ولا سيما في المناجم غير المصرحة.