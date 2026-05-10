مصرع شخصين إثر ثوران بركان في إندونيسيا

أفاد رئيس وكالة إنقاذ محلية ​في إندونيسيا، اليوم الأحد، بأن اثنين من ‌سنغافورة لقيا حتفهما بعد الإبلاغ عن أنهما في عداد المفقودين بعد ثوران بركان جبل دوكونو في جزيرة هالماهيرا.

وقال إيوان رامداني ​رئيس الوكالة، إن المنقذين عثروا على الجثتين في ​محيط فوهة البركان وإن عملية انتشالهما جارية، بحسب “رويترز”.

وأضاف: “لا يزال ثوران البركان والطقس السيئ يعرقلان جهود انتشال الجثتين”، ​مشيرا إلى هطول أمطار في المنطقة.

وبدأ ثوران البركان في ​إقليم الملوك الشمالي يوم الجمعة ونفث الرماد إلى ارتفاع 10 كيلومترات. ولا يزال الثوران مستمرا لكن بحدة أقل.

وذكر إيوان، أن المنطقة ​حول الفوهة ما زالت مغطاة بالرماد البركاني وأشار ​إلى أن منطقة البحث مساحتها نحو 1.25 كيلومتر من آخر موقع ‌معروف للضحيتين.

وعثر المنقذون على حقيبتين يعتقدون أنهما للشخصين وأكدت السلطات أمس السبت وفاة متسلقة جبال إندونيسية كانت أيضا من المفقودين.

وأنقذت السلطات يوم الجمعة 17 شخصا، وهم سبعة سنغافوريين ​و10 إندونيسيين.

وقالت ​وزارة الخارجية في سنغافورة في بيان إن الناجين السبعة من مواطنيها سيعودون اليوم الأحد. ولم يتضح ​بعد متى ستعود جثتا القتيلين إلى بلادهما.

ورصدت ​الوكالة المعنية بالبراكين في إندونيسيا أربعة انفجارات على الأقل للبركان حتى اليوم الأحد ونفث أحدها رمادا بركانيا لارتفاع وصل إلى 1.3 ​كيلومتر تقريبا.

وتحافظ الوكالة على مستوى ​الإنذار الثالث الأعلى لجبل دوكونو وتحظر أي أنشطة في نطاق أربعة كيلومترات ​من الفوهة.