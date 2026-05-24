مصرع 28 شخصًا إثر انهيار منجم ذهب في أنغولا

لقي 28 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر انهيار منجم ذهب كان يُشغَّل بشكل غير قانوني في أنغولا.
وذكرت الشرطة الأنغولية في بيان لها، أن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا، دفنوا تحت الأنقاض جراء انهيار أرضي وقع في مقاطعة بينجو شمال شرقي العاصمة لواندا.
وأوضحت التقارير، أن الحادث وقع في قرية كاناكاسالا الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترًا من لواندا، أثناء قيام الضحايا بالتنقيب غير القانوني عن الذهب، مشيرة إلى أن 13 فردًا من عائلة واحدة كانوا بين القتلى.
وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في الموقع تحسبًا لوجود ضحايا أو ناجين آخرين تحت الأنقاض.