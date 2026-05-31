مصرع 5 أشخاص في حادث تعدين بمقاطعة يونان الصينية

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر إثر وقوع انهيار أثناء أنشطة تعدين غير قانونية في محافظة هويتسه بمقاطعة يونان جنوب غربي الصين في وقت مبكر من صباح اليوم.

وباشرت فرق الطوارئ الصينية عمليات الإنقاذ سريعًا، وتمكنت من إخراج الأشخاص الستة المحاصرين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج, وتوفي منهم خمسة أشخاص متأثرين بإصاباتهم، فيما استقرت حالة الناجي الوحيد.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.