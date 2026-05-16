مصرع 8 أشخاص إثر اصطدام قطار شحن بحافلة في بانكوك

لقي 8 أشخاص مصرعهم, وأصيب 25 شخصًا نتيجة اصطدام قطار بحافلة عامة اليوم، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأوضحت خدمات الطوارئ في تايلند أن قوة الاصطدام تسببت في دفع عدد من المركبات القريبة على امتداد القضبان، قبل أن تشتعل الحافلة بالكامل، ما أدى إلى تناثر عدد من الدراجات النارية وسائقيها على الطريق, مبينة أنه لا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الحادث.