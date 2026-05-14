Icon

المركزي الروسي يواصل خفض سعر العملات الرئيسة أمام الروبل Icon العُلا.. صيفٌ استثنائي بين روعة الطبيعة وفخامة التجارب Icon وفود ضيوف الرحمن يزورون حي حراء الثقافي بمكة المكرمة ويطّلعون على إرث الوحي والتاريخ الإسلامي Icon #يهمك_تعرف | الضمان الاجتماعي يحدد مهلة انتهاء الاعتراض على الأهلية Icon الإحصاء: تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7% خلال أبريل Icon مطار عرعر الدولي يحصل على المستوى +4 في الاعتماد الكربوني Icon وزير الخارجية الأمريكي: من مصلحة الصين إنهاء أزمة مضيق هرمز Icon ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية Icon باريس سان جيرمان يحقق لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي Icon النفط يتراجع بأكثر من واحد بالمائة عند التسوية اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
من مجلس المطارات الدولي ACI

مطار عرعر الدولي يحصل على المستوى +4 في الاعتماد الكربوني

الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
مطار عرعر الدولي يحصل على المستوى +4 في الاعتماد الكربوني
المواطن- فريق التحرير

حصل مطار عرعر الدولي -أحد المطارات التابعة لتجمع مطارات الثاني- على المستوى (+4) في شهادة الاعتماد الكربوني الصادر عن مجلس المطارات الدولي ACI، وذلك في خطوة تعكس الجهود المتواصلة في مجال الاستدامة البيئية.

ويعد المستوى (+4) من أعلى مراتب الاعتماد، حيث يتطلب من المطارات تبني سياسات وإجراءات تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية المطلقة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأعد المطار خطة متكاملة لإدارة الكربون، تحدد مسار خفض الانبعاثات والإجراءات التنفيذية اللازمة، مثل دعم مشاريع الطاقة المتجددة كإنشاء محطات طاقة شمسية تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود.

ويؤكد هذا الإنجاز مكانة مطار عرعر الدولي ضمن المطارات الرائدة إقليميًا في مجال الاستدامة البيئية، ويعكس توجه التجمع نحو تبني حلول مبتكرة للحد من التأثيرات البيئية وتعزيز مستقبل منخفض الكربون، تماشيًا مع مستهدفات المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.

يُذكر أن هذا البرنامج الصادر من مجلس المطارات الدولي ACI يعد نظامًا عالميًا معترفًا به يمنح شهادات لإدارة الكربون، حيث يقيم بشكل مستقل جهود المطارات في إدارة وتقليل الانبعاثات عبر سبعة مستويات متدرجة، تعكس مدى تقدم كل مطار في رحلته نحو الحياد الصفري الكربوني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد