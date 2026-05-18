مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح وسط المكسيك

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS
أعلنت السُلطات المكسيكية عن مقتل عشرة أشخاص، في هجوم مسلّح وقع في ولاية بوبيلا بوسط البلاد.
وذكرت وزارة الأمن العام في المكسيك، أن القتلى وهم ستة رجال وثلاث نساء وقاصر، لقوا حتفهم على يد مسلحين في بلدية تيهويتسنجو.
وفتحت القوات الحكومية والاتحادية تحقيقًا مشتركًا وشرعتا في عملية لتحديد مواقع الجناة.
وتعهدت الوزارة بعدم إفلات الجناة من العقاب، وقالت: “إن السُلطات تعمل على تحديد دوافع الهجوم”.