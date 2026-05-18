مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح وسط المكسيك

أعلنت السُلطات المكسيكية عن مقتل عشرة أشخاص، في هجوم مسلّح وقع ‌في ولاية بوبيلا بوسط البلاد.

وذكرت وزارة الأمن العام في ‌المكسيك، أن القتلى وهم ستة رجال وثلاث نساء وقاصر، لقوا حتفهم على يد مسلحين في بلدية تيهويتسنجو.

وفتحت ‌القوات ‌الحكومية ‌والاتحادية تحقيقًا مشتركًا وشرعتا في عملية لتحديد ‌مواقع الجناة.

وتعهدت الوزارة بعدم إفلات الجناة من العقاب، ‌وقالت: “إن السُلطات تعمل على تحديد دوافع الهجوم”.