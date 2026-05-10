مقتل 12 شخصًا في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية

قُتل 12 شخصًا، وأصيب خمسة آخرون، جرّاء هجوم بسيارة مفخخة استهدف فجر اليوم نقطة تفتيش للشرطة في منطقة “فاتح خيل” بمدينة “بانو” شمال غرب باكستان.

وقال مسؤول في الشرطة: “إن انتحاريًا اقتحم الموقع بسيارة محمّلة بالمتفجرات، قبل أن يهاجم مسلحون نقطة التفتيش بإطلاق النار”، مشيرًا إلى أن أحد عناصر الشرطة لا يزال مفقودًا.

وأضاف أن قوات الأمن طوّقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل الضحايا إلى المستشفى، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الهجمات المسلحة ضد قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود مع أفغانستان.