مقتل 12 شخصًا في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية مصحف نادر من 60 صفحة يروي عناية المسلمين بالقرآن الكريم في متحف القرآن بمكة المكرمة أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة أرامكو تُعلن نتائج الربع الأول من 2026: صافي الدخل 126 مليار ريال هيئة بحرية: إصابة ناقلة بضائع بمقذوف قبالة سواحل قطر السيلاوي بعد تصريحاته المسيئة عن العقيدة الإسلامية: اعتذر وأعاني من مرض عصبي برعاية وزير الثقافة.. “روائع الأوركسترا السعودية” تختتم جولتها الـ 11 في روما تعليم المدينة المنورة يطلق التسجيل في الفرص التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن طقس الأحد.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق منح صالح التركي أمين جدة السابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى
قُتل 12 شخصًا، وأصيب خمسة آخرون، جرّاء هجوم بسيارة مفخخة استهدف فجر اليوم نقطة تفتيش للشرطة في منطقة “فاتح خيل” بمدينة “بانو” شمال غرب باكستان.
وقال مسؤول في الشرطة: “إن انتحاريًا اقتحم الموقع بسيارة محمّلة بالمتفجرات، قبل أن يهاجم مسلحون نقطة التفتيش بإطلاق النار”، مشيرًا إلى أن أحد عناصر الشرطة لا يزال مفقودًا.
وأضاف أن قوات الأمن طوّقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل الضحايا إلى المستشفى، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الهجمات المسلحة ضد قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود مع أفغانستان.