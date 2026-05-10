Icon

مقتل 12 شخصًا في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية Icon مصحف نادر من 60 صفحة يروي عناية المسلمين بالقرآن الكريم في متحف القرآن بمكة المكرمة Icon أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة Icon أرامكو تُعلن نتائج الربع الأول من 2026: صافي الدخل 126 مليار ريال Icon هيئة بحرية: إصابة ناقلة بضائع بمقذوف قبالة سواحل قطر Icon السيلاوي بعد تصريحاته المسيئة عن العقيدة الإسلامية: اعتذر وأعاني من مرض عصبي Icon برعاية وزير الثقافة.. “روائع الأوركسترا السعودية” تختتم جولتها الـ 11 في روما Icon تعليم المدينة المنورة يطلق التسجيل في الفرص التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن Icon طقس الأحد.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق Icon منح صالح التركي أمين جدة السابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
شمال غرب باكستان

مقتل 12 شخصًا في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
مقتل 12 شخصًا في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قُتل 12 شخصًا، وأصيب خمسة آخرون، جرّاء هجوم بسيارة مفخخة استهدف فجر اليوم نقطة تفتيش للشرطة في منطقة “فاتح خيل” بمدينة “بانو” شمال غرب باكستان.

وقال مسؤول في الشرطة: “إن انتحاريًا اقتحم الموقع بسيارة محمّلة بالمتفجرات، قبل أن يهاجم مسلحون نقطة التفتيش بإطلاق النار”، مشيرًا إلى أن أحد عناصر الشرطة لا يزال مفقودًا.

وأضاف أن قوات الأمن طوّقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل الضحايا إلى المستشفى، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الهجمات المسلحة ضد قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود مع أفغانستان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

باكستان متفائلة وتترقب اتفاق واشنطن وطهران
العالم

باكستان متفائلة وتترقب اتفاق واشنطن وطهران

العالم