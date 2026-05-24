مقتل 24 شخصًا بانفجار استهدف قطارًا في باكستان

لقي 24 شخصًا على الأقل مصرعهم, وأصيب أكثر من 50 بجروح متفاوتة جراء انفجار استهدف اليوم قطارًا يقلّ عسكريين في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت السلطات المحلية أن الانفجار الذي وقع في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان أدى إلى استنفار أمني وطبي واسع في المدينة.

وعقب الانفجار، هرعت فرق الإنقاذ وقوات الأمن إلى المكان، ونُقل المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في المستشفيات الحكومية في أنحاء المدينة كافة، مع استدعاء أطباء وكوادر طبية إضافية.