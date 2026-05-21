ملتقى إعلام الحج يستعرض أحدث الحلول التقنية والتجارب الرقمية المبتكرة

استعرض ملتقى إعلام الحج في نسخة الثالثة، أحدث الحلول التقنية والتجارب الرقمية المبتكرة في مجالات الإعلام والاتصال وصناعة المحتوى، بما يعكس حجم التطور الذي تشهده منظومة الحج عامًا بعد عام، وسط مشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وسلط الملتقى الضوء على المبادرات والخدمات النوعية المقدمة للحجاج، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات الإعلامية والحلول الرقمية التي تسهم في تطوير تجربة التغطية الإعلامية لموسم الحج، وتمكين وسائل الإعلام من نقل الصورة المتكاملة للجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمهنية واحترافية عالية.

كما يقدم الملتقى سلسلة من الورش المتخصصة، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز سرعة نقل المعلومات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الإعلامي وخدمة ضيوف الرحمن بأعلى المعايير المهنية والتنظيمية.

ويحوي الملتقى عددًا من المناطق التفاعلية والأركان المتخصصة، من أبرزها منصة الإيجاز الصحفي، وأستوديوهات إعلامية مجهزة تقنيًا، و”نافذة الحج” ذات التجربة البصرية التفاعلية، إلى جانب “معرض التحول” الذي يستعرض أبرز المشروعات والخدمات التطويرية المقدمة للحجاج، إضافة إلى “مجتمع الإعلام” الذي يوفر بيئة داعمة للتواصل وتبادل الخبرات بين الإعلاميين من مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

يُذكر أن الملتقى يأتي بتنظيم مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام، وبالتعاون مع “ندوة الحج الكبرى”، بهدف تعزيز التكامل الإعلامي بين منظومة الإعلام والوسائل الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب توحيد الجهود الإعلامية عبر إقامة مؤتمرات صحفية موحدة لموسم الحج.

