ملكية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسي 6 مواقع تطويرية بـ 13.3 مليار ريال

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسية (6) مواقع تطويرية ضمن برنامج الأحياء المطورة، بإجمالي مساحة تتجاوز (2.7) مليون متر مربع، وبقيمة استثمارية تبلغ (13.3) مليار ريال، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير البيئة العمرانية، وتعزيز الاقتصاد وجودة الحياة، ودعم التنمية المستدامة في العاصمة المقدسة.

وأوضحت الهيئة أن المواقع التطويرية تشمل أحياء جرهم الجنوبية، والخالدية، والهجلة، والهنداوية الشرقية، والهنداوية الجنوبية، والهنداوية الغربية، عبر تحالفات تضم شركات تطوير واستثمار عقاري وصناديق استثمارية، بما يعكس تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والتطويرية لتنفيذ مشاريع حضرية ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

وبيّنت أن هذه المشاريع تأتي امتدادًا لأعمال برنامج الأحياء المطورة، الهادف إلى إعادة تطوير المناطق الواقعة ضمن نطاقات الأولوية، من خلال رفع كفاءة استخدام الأراضي، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، ومعالجة التحديات العمرانية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية والتنموية لمدينة مكة المكرمة.

وأكدت أن المشاريع ستُنفذ وفق إجراءات تنظيمية وفنية متكاملة تشمل مراحل التأهيل والترسية واعتماد المخططات والدراسات الفنية والتنفيذية، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير التخطيطية والهندسية، وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، والمحافظة على النسيج الحضري والاجتماعي للمدينة.

وأشارت الهيئة الملكية إلى أن برنامج الأحياء المطورة يُعد أحد البرامج التنموية المرتبطة بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويهدف إلى إيجاد بيئات عمرانية مستدامة وأكثر كفاءة، تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزز مكانة مكة المكرمة بوصفها مدينة حديثة قادرة على مواكبة النمو المستقبلي وتلبية احتياجات السكان والزوار.