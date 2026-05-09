السبت ٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
ملك الدنمارك يكلّف حزبًا جديدًا بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد
المواطن - فريق التحرير

كلّف ملك الدنمارك فريديريك العاشر حزبًا جديدًا للتفاوض من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد فشل رئيسة الوزراء الحالية ميته فريدريكسن بهذه المهمة، في أعقاب النتائج غير الحاسمة للانتخابات.

تشكيل حكومة جديدة في الدنمارك

وأعلن القصر الملكي، أن الملك طلب من ترولز لوند بولسن رئيس حزب فينستري الليبرالي قيادة المفاوضات؛ بهدف تشكيل حكومة، حيث تشمل مهمته التفاوض على تشكيل حكومة دون مشاركة الاشتراكيين الديموقراطيين والمعتدلين.

وقالت فريدريكسن عقب لقائها بالملك: “إن الدنماركيين انتخبوا برلمانًا بطريقة تُمكّن من تشكيل حكومة يمينية”، مضيفة: “قد يكون ما نشهده الآن بدايةً ذلك”.

وكان من المتوقع أن يطول تشكيل ائتلاف حكومي نتيجة عدم تحقيق اليمين أو اليسار لغالبية واضحة في انتخابات 24 مارس الماضي التي أنتجت برلمانًا منقسمًا.

