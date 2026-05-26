منسوبات حرس الحدود يشاركن في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

تُشارك منسوبات المديرية العامة لحرس الحدود في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1447هـ، بالأعمال التنظيمية والتنسيقية.



وشملت الأعمال، التنظيم والإرشاد والتوجيه، والتفتيش الأمني، وتنظيم الحركة، ودعم الأعمال الميدانية لخدمة ضيوف الرحمن بما يعزز أمنهم وسلامتهم.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود حرس الحدود في خدمة ضيوف الرحمن، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.