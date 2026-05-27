منشأة الجمرات.. قصة نجاح معماري بأعلى معايير الأمان والانسيابية

تُعدّ منشأة الجمرات الحديثة إحدى أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها المملكة العربية السعودية في المشاعر المقدسة، وتجسّد نقلة نوعية في إدارة الحشود، بما يتماشى مع أعلى المعايير الهندسية والتنظيمية العالمية، وتبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من (300) ألف حاج في الساعة، بما يتيح تفويجًا مرنًا وآمنًا خلال ذروة أداء شعيرة رمي الجمرات في أيام التشريق.

وتشهد منطقة الجمرات في مشعر منى، في مثل هذا اليوم من كل عام، توافد جموع الحجاج لأداء هذه الشعيرة، في مشهد تعبدي مهيب يُجسد الطاعة والاقتداء بهدي النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، ضمن أعظم مناسك الحج وأدقها تنظيمًا.

وفيما مضى، كانت الجمرات عبارة عن أعمدة حجرية صغيرة تحيط بها مساحات ضيقة وطرقات محدودة، ما كان يسبب ازدحامًا شديدًا وصعوبات في أداء النسك، لاسيما مع تزايد أعداد الحجاج، حيث تحولت المنشأة اليوم، إلى معلم هندسي متكامل يتكون من خمسة طوابق، يبلغ طولها (950) مترًا، وعرضها (80) مترًا، وتضم (386) سلمًا كهربائيًا، و(11) مبنى للسلالم الكهربائية، إلى جانب جسور متعددة الاتجاهات، وممرات للدخول والخروج، ومخارج للطوارئ، وأنظمة تبريد ومراقبة ذكية.

وتتكامل في المنشأة منظومة تشغيلية دقيقة تشمل فرقًا ميدانية متخصصة تعمل على مدار الساعة، لتأمين السلامة، وتقديم الخدمات الطبية والإرشادية، بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية، إذ دُعمت المنشأة بشاشات إرشادية متعددة اللغات وكاميرات مراقبة حديثة، تسهم في تعزيز الانسيابية وسلامة الحجاج.

وعملت شركة كدانة للتنمية والتطوير- الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- ضمن أعمال الصيانة والتجهيز الشاملة لمنشأة الجمرات، إلى رفع كفاءة المرافق وتعزيز جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن.

وتدير الشركة منظومة تشغيلية وتقنية متكاملة تشتمل على (340) سلمًا كهربائيًا، و(682) كاميرة مراقبة رقمية لضمان انسيابية الحركة ومتابعة الكثافات البشرية، إضافة إلى تخصيص (228) عربة قولف لتسهيل تنقل الحجاج والعاملين داخل المنشأة ومرافقها الحيوية.

وفي جانب السلامة، جهزت الشركة أنظمة إطفاء متطورة وعالية الجاهزية تضم (295) صندوق حريق، و(1078) طفاية حريق، وأكثر من (3350) رشاش إطفاء تلقائي، بما يعزز سرعة الاستجابة ورفع مستويات الأمان داخل المنشأة.

وشملت التجهيزات الفنية صيانة وتشغيل (456) وحدة تكييف لتهيئة أجواء مناسبة للحجاج، إلى جانب تشغيل أكثر من (74) ألف وحدة إنارة؛ لضمان مستويات إضاءة عالية في مختلف الأدوار والممرات والساحات المحيطة.

وامتدت أعمال الصيانة الهندسية لتشمل الجسور والمنحدرات والأنفاق والبدروم والساحات المحيطة، إضافة إلى مباني السلالم الكهربائية وصيانة دهاناتها بالكامل، بما يسهم في المحافظة على الجاهزية التشغيلية والبصرية للمنشأة.

وتضمنت الخطة كذلك صيانة أكثر من (1216) لوحة إرشادية وتوجيهية؛ لضمان وضوح مسارات المشاة، وإصلاح ما يزيد على (520) مظلة وهيكلًا معدنيًا، إلى جانب صيانة (4) خيام رئيسية في الجسر الرابع، وتنظيف وتجهيز عبارات وقنوات تصريف السيول في الساحات والمواقف.

ووفّرت الشركة أكثر من (28) ألف حاجز بلاستيكي لتنظيم حركة الحشود وتوجيه المسارات بدقة، في إطار جهودها الرامية إلى تقديم تجربة تفويج آمنة وميسرة لضيوف الرحمن خلال أدائهم المناسك.

وتواصل منشأة الجمرات أداء دورها بوصفها أحد أبرز المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة، بما تجسده من تكامل هندسي وتشغيلي متقدم يسهم في إدارة حركة ملايين الحجاج بكفاءة عالية، ويعكس حجم العناية التي توليها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وتطوير البنية التحتية للمشاعر المقدسة وفق أعلى المعايير العالمية.