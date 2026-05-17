منشأة الجمرات.. منظومة هندسية متطورة تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن في حج 1447هـ

تُمثل منشأة الجمرات بمشعر منى أحد أكبر المشروعات الهندسية والتنظيمية في المشاعر المقدسة، إذ صُممت وفق منظومة متكاملة لإدارة حركة الحشود وتيسير تنقل الحجاج خلال أداء نسك رمي الجمرات، بما يحقق أعلى معايير السلامة والانسيابية التشغيلية خلال موسم الحج.

وتتكون المنشأة من عدة طوابق مترابطة، وتضم (11) مبنى للسلالم الكهربائية و(10) أنفاق مخصصة لتسهيل حركة المشاة والحشود، إلى جانب منظومة تشغيلية وتقنية متقدمة تسهم في إدارة التفويج ومتابعة الحركة الميدانية داخل الجسر ومحيطه.

وفي إطار الاستعدادات لموسم حج (1447هـ)، تواصل شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز الشاملة لمنشأة الجمرات، ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة المرافق وتعزيز جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن.

وتدير الشركة منظومة تشغيلية وتقنية متكاملة تشتمل على (340) سلمًا كهربائيًا، و(682) كاميرا مراقبة رقمية لضمان انسيابية الحركة ومتابعة الكثافات البشرية، إضافة إلى تخصيص (228) عربة قولف لتسهيل تنقل الحجاج والعاملين داخل المنشأة ومرافقها الحيوية.

وفي جانب السلامة، جهزت الشركة أنظمة إطفاء متطورة وعالية الجاهزية تضم (295) صندوق حريق، و(1078) طفاية حريق، وأكثر من (3350) رشاش إطفاء تلقائي، بما يعزز سرعة الاستجابة ورفع مستويات الأمان داخل المنشأة.

وشملت التجهيزات الفنية صيانة وتشغيل (456) وحدة تكييف لتهيئة أجواء مناسبة للحجاج، إلى جانب تشغيل أكثر من (74) ألف وحدة إنارة؛ لضمان مستويات إضاءة عالية في مختلف الأدوار والممرات والساحات المحيطة.

وامتدت أعمال الصيانة الهندسية لتشمل الجسور والمنحدرات والأنفاق والبدروم والساحات المحيطة، إضافة إلى مباني السلالم الكهربائية وصيانة دهاناتها بالكامل، بما يسهم في المحافظة على الجاهزية التشغيلية والبصرية للمنشأة.



وتضمنت الخطة كذلك صيانة أكثر من (1216) لوحة إرشادية وتوجيهية؛ لضمان وضوح مسارات المشاة، وإصلاح ما يزيد على (520) مظلة وهيكلًا معدنيًا، إلى جانب صيانة (4) خيام رئيسية في الجسر الرابع، وتنظيف وتجهيز عبارات وقنوات تصريف السيول في الساحات والمواقف.

ووفّرت الشركة أكثر من (28) ألف حاجز بلاستيكي لتنظيم حركة الحشود وتوجيه المسارات بدقة، في إطار جهودها الرامية إلى تقديم تجربة تفويج آمنة وميسرة لضيوف الرحمن خلال أدائهم المناسك.

وتواصل منشأة الجمرات أداء دورها بوصفها أحد أبرز المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة، بما تجسده من تكامل هندسي وتشغيلي متقدم يسهم في إدارة حركة ملايين الحجاج بكفاءة عالية، ويعكس حجم العناية التي توليها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وتطوير البنية التحتية للمشاعر المقدسة وفق أعلى المعايير العالمية.