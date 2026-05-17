Icon

روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب Icon ترامب لإيران: الوقت ينفد Icon الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح Icon الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني Icon أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز Icon المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة Icon وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية Icon العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة Icon ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

منشأة الجمرات.. منظومة هندسية متطورة تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن في حج 1447هـ

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٩ صباحاً
منشأة الجمرات.. منظومة هندسية متطورة تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن في حج 1447هـ
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُمثل منشأة الجمرات بمشعر منى أحد أكبر المشروعات الهندسية والتنظيمية في المشاعر المقدسة، إذ صُممت وفق منظومة متكاملة لإدارة حركة الحشود وتيسير تنقل الحجاج خلال أداء نسك رمي الجمرات، بما يحقق أعلى معايير السلامة والانسيابية التشغيلية خلال موسم الحج.
وتتكون المنشأة من عدة طوابق مترابطة، وتضم (11) مبنى للسلالم الكهربائية و(10) أنفاق مخصصة لتسهيل حركة المشاة والحشود، إلى جانب منظومة تشغيلية وتقنية متقدمة تسهم في إدارة التفويج ومتابعة الحركة الميدانية داخل الجسر ومحيطه.

https://portalcdn.spa.gov.sa/backend/original/202605/F10011956.jpeg

وفي إطار الاستعدادات لموسم حج (1447هـ)، تواصل شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز الشاملة لمنشأة الجمرات، ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة المرافق وتعزيز جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن.
وتدير الشركة منظومة تشغيلية وتقنية متكاملة تشتمل على (340) سلمًا كهربائيًا، و(682) كاميرا مراقبة رقمية لضمان انسيابية الحركة ومتابعة الكثافات البشرية، إضافة إلى تخصيص (228) عربة قولف لتسهيل تنقل الحجاج والعاملين داخل المنشأة ومرافقها الحيوية.
وفي جانب السلامة، جهزت الشركة أنظمة إطفاء متطورة وعالية الجاهزية تضم (295) صندوق حريق، و(1078) طفاية حريق، وأكثر من (3350) رشاش إطفاء تلقائي، بما يعزز سرعة الاستجابة ورفع مستويات الأمان داخل المنشأة.
وشملت التجهيزات الفنية صيانة وتشغيل (456) وحدة تكييف لتهيئة أجواء مناسبة للحجاج، إلى جانب تشغيل أكثر من (74) ألف وحدة إنارة؛ لضمان مستويات إضاءة عالية في مختلف الأدوار والممرات والساحات المحيطة.
وامتدت أعمال الصيانة الهندسية لتشمل الجسور والمنحدرات والأنفاق والبدروم والساحات المحيطة، إضافة إلى مباني السلالم الكهربائية وصيانة دهاناتها بالكامل، بما يسهم في المحافظة على الجاهزية التشغيلية والبصرية للمنشأة.

https://portalcdn.spa.gov.sa/backend/original/202605/F10011959.jpeg
وتضمنت الخطة كذلك صيانة أكثر من (1216) لوحة إرشادية وتوجيهية؛ لضمان وضوح مسارات المشاة، وإصلاح ما يزيد على (520) مظلة وهيكلًا معدنيًا، إلى جانب صيانة (4) خيام رئيسية في الجسر الرابع، وتنظيف وتجهيز عبارات وقنوات تصريف السيول في الساحات والمواقف.
ووفّرت الشركة أكثر من (28) ألف حاجز بلاستيكي لتنظيم حركة الحشود وتوجيه المسارات بدقة، في إطار جهودها الرامية إلى تقديم تجربة تفويج آمنة وميسرة لضيوف الرحمن خلال أدائهم المناسك.
وتواصل منشأة الجمرات أداء دورها بوصفها أحد أبرز المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة، بما تجسده من تكامل هندسي وتشغيلي متقدم يسهم في إدارة حركة ملايين الحجاج بكفاءة عالية، ويعكس حجم العناية التي توليها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وتطوير البنية التحتية للمشاعر المقدسة وفق أعلى المعايير العالمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد