منصة أبشر تنفّذ أكثر من 448 مليون عملية إلكترونية في 2025م

نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” خلال العام الماضي (2025) 448,243,708 عمليات إلكترونية، للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد بلغ عدد العمليات المنفذة 417,370,816 عملية، تضمنت إجراء 331,480,864 عملية استعراض للوثائق من خلال محفظة الوثائق الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر، فيما وصل عدد العمليات في منصة أبشر أعمال 30,872,892.

ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 40,905,604 عمليات، منها 39,542,792 عملية لخدمات الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للجوازات إلى 28,830,048 عملية، و6,504,002 عملية منفّذة لخدمات وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد أُصدر 1,303,982 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و41,438 استفسارًا عامًا عن البصمة.

يذكر أن عدد الهويات الرقمية الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تجاوز (32) مليونًا، يمكن لها بكل سهولة وموثوقية الاستفادة من خدمات قطاعات وزارة الداخلية عبر منصاتها الإلكترونية “أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة”، والوصول لما يزيد على (1140) جهة حكومية وخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد “نفاذ”.