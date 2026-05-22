منظومة الخدمات بميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة

الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٢ مساءً
منظومة الخدمات بميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة
المواطن - واس

شهد ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة اليوم الجمعة كثافة عالية في مغادرة وتفويج ضيوف الرحمن المتجهين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، وسط منظومة خدمات متكاملة عزّزت انسيابية الحركة وسهّلت انتقال الحجاج بكل يسر وطمأنينة.

وشكّل توافد مئات الحافلات إلى الميقات عقب صلاة الجمعة نموذجًا للتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بدءًا من تنظيم مواعيد مغادرة الحجاج من مقار سكنهم، مرورًا بإدارة حركة الحافلات وصعود الحجاج ووصولهم تباعًا إلى الميقات، بما يسهم في منع التكدس داخل مواقع الوقوف والشوارع المؤدية إليه.

ويُعد مسجد الميقات نقطة التقاء رئيسة للجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تُقدَّم منظومة متكاملة من أعمال التنظيم والتوجيه والإرشاد، إلى جانب توزيع النشرات التوعوية والوقائية بمختلف اللغات، وتوفير كوادر بشرية متخصصة لإرشاد الحجاج وإدارة تدفقات الحشود والحافلات.

وتتضمن الخدمات المقدمة في الميقات تجهيز البنية التحتية والمرافق لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الحجاج، من خلال توفير منصات لسقيا الماء، وتشغيل أنظمة صوتية حديثة، وتجهيز المصليات والساحات، إضافة إلى توفير عربات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب الخدمات الطبية والإسعافية.

كما تواصل الجهات الأمنية والصحية والإسعافية تنفيذ خططها الميدانية لمرافقة قوافل الحجيج في طريقهم إلى المشاعر المقدسة عبر شبكة الطرق الحديثة، من خلال انتشار الفرق والآليات الطبية والإسعافية، وتفعيل إجراءات التدخل السريع والإسعاف الجوي، بما يحقق أعلى درجات السلامة والراحة لضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية.

