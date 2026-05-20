منظومة الخدمات في ميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة

تُعد أعمال تفويج الحجاج من ميقات ذي الحليفة إلى مكة المكرمة من أبرز الجهود التنظيمية التي تبذلها الجهات ذات العلاقة بالمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة من الخدمات تشارك في تقديمها الجهات الأمنية، والخدمية، والتنظيمية لضمان انسيابية حركة الحجاج وسلامتهم، بدءًا بمغادرتهم مساكنهم وصولًا إلى الميقات وحتى انتقالهم إلى مكة المكرمة عبر طريق الهجرة السريع.

وتابعت “واس” صباح اليوم مشاهد وصول الحجاج إلى ميقات ذي الحليفة، حيث يشهد الميقات هذه الأيام ذروة توافد الحجاج، يصاحبها خطط تفويج دقيقة تعتمد على الجداول الزمنية للتفويج، وتنظيم حركة الحافلات، لتنظيم تفويج ضيوف الرحمن في طريقهم إلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وتبدأ أعمال التفويج بتنظيم وصول الحجاج إلى الميقات عبر حافلات مخصصة، وتوجيه الحشود داخل مرافق الميقات والساحات المحيطة به، بإشراف وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة، وتشمل الأعمال الميدانية، إدارة حركة الحافلات من خلال تحديد مسارات لاصطفاف وعبور الحافلات في المواقف المحيطة بجامع الميقات، والإشراف على التوقف والتحميل، بما يسهم في تقليل الازدحام، وضمان سرعة الانتقال نحو مكة المكرمة عبر طريق الهجرة السريع.

وتدعم أعمال التفويج فرقٌ أمنيةٌ وميدانية تعمل على مدار الساعة لتنظيم الحركة، ومتابعة الالتزام بخطط التفويج والتدخل السريع عند الحالات الطارئة، ووفرت الجهات المعنية العديد من الخدمات التي تهدف إلى راحة الحجاج، وتهيئة البيئة المناسبة لهم قبل مواصلة رحلتهم، حيث جُهزت مرافق الميقات بدورات مياه، ومناطق للوضوء، ومصادر لمياه الشرب، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة، والصيانة المستمرة، إضافة إلى خدمات ووسائل لمساعدة كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم مسارات المشاة، بما يحقق السلامة والانسيابية داخل الموقع.

وتركّز منظومة الخدمات في ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة على الجانب الإرشادي إذ تتولى فرق توعوية وإرشادية توجيه الحجاج وشرح كيفية الإحرام وأداء النسك بعدة لغات، إضافة إلى توزيع الكتيبات والمنشورات التوعوية، واستخدام اللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية لتسهيل الحركة والوصول إلى مواقع الحافلات والخدمات المختلفة، وساهمت الأنظمة التقنية الحديثة في تحسين عمليات التفويج، ومراقبة كثافات الحشود، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرفع جودة الخدمات المقدمة.

وتهدف الجهود التنظيمية في ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة الذي اكتملت مؤخرًا مراحل تطوير الجامع والمرافق التابعة له وتوسعتها تحت إشراف هيئة تطوير المدينة المنورة إلى الارتقاء بمستوى التنظيم وسلامة الحجاج، وتحقيق انسيابية حركة التفويج برًا، وتوفير تجربة ميسرة وآمنة لضيوف الرحمن، بما يجسد حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بمنظومة خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.