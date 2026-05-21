منظومة رقابية وتشغيلية تعزز جاهزية أسواق المواشي والمسالخ بمنطقة تبوك

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، اليوم، جولة ميدانية تفقدية شملت عددًا من أسواق المواشي والمسالخ بالمنطقة، ضمن استعداداته المبكرة لموسم عيد الأضحى المبارك؛ بهدف الوقوف على جاهزية المرافق والخدمات، وتعزيز مستوى الرقابة الصحية والتنظيمية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وسلامة المستفيدين.
وأكد فرع الوزارة أن العمل يتم وفق خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية المرافق والخدمات وتعزيز الرقابة الميدانية على المسالخ والأسواق، بما يضمن تقديم خدمات صحية وآمنة وفق أعلى المعايير.
وبيّن أن منظومة الخدمات التابعة تضم (3) مسالخ داخل مدينة تبوك و(7) مسالخ في محافظات المنطقة، بما يعزز القدرة التشغيلية لتلبية احتياجات الأهالي والمقيمين، كما أن مدينة تبوك تضم (632) حوشًا للمواشي والأعلاف والإبل.

