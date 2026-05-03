سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز Icon أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز Icon مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي Icon القبض على مواطن تعمّد الاصطدام بدورية أمنية في عسير Icon تقدم في محادثات واشنطن وطهران Icon منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى السعودية  Icon استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعة والمدني يحذر Icon السيطرة على حريق بمواقع خردة في الدمام دون إصابات Icon توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال موسم ما قبل الحج Icon

منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى السعودية 

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٤ مساءً
المواطن - واس

فعّلت وزارة الحج والعمرة منظومتها الرقمية المتكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل وصولهم إلى المملكة، عبر منصة نسك مسار، التي تربط بين إجراءات التعاقد، والأعمال التشغيلية والميدانية، ومعالجة التأشيرات، ضمن بنية رقمية متكاملة، بما يعكس اتساع نطاق التحول الرقمي في خدمات الحج وارتباطه المباشر بجاهزية الرحلة من مراحلها الأولى.

وتتيح منصة نسك مسار أتمتة جميع الإجراءات المرتبطة بالحج، بما يسهم في اختصار الوقت، ورفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز دقة المتابعة قبل وصول الحاج، من خلال قنوات رقمية معتمدة تتيح استكمال عدد من المتطلبات بصورة منظمة ومبكرة, حيث اعتمدت الوزارة خارطة زمنية رقمية واضحة عبر منصة نسك مسار تبدأ من إتاحة بيانات المخيمات والتحويل إلى المحفظة الإلكترونية، مرورًا بمرحلة التعاقدات ورفع بيانات الحجاج وتكوين المجموعات، وصولًا إلى إصدار التأشيرات واستكمال بيانات الاستعداد المسبق قبل بدء الوصول.

تطبيق نسك

وفي السياق ذاته يبرز تطبيق “نسك” بوصفه إحدى أبرز الأدوات الرقمية التي توسّع الوزارة نطاق الاستفادة منها، إذ تجاوز عدد مستخدميه هذا العام 51 مليون مستخدم من جميع دول العالم، يستفيدون من أكثر من 100 خدمة رقمية، فيما يشكّل المستخدمون من خارج المملكة 60% من إجمالي مستخدميه، بما يعزز قدرته على الوصول إلى الحاج قبل قدومه، وتمكينه من الاطلاع على الخدمات والتصاريح والاستفادة من المنصة عبر نافذة رقمية موحدة.

وعلى صعيد الاستفادة من التقنيات الناشئة في المشاعر المقدسة، فعلت وزارة الحج والعمرة، ولأول مرة في حج هذا العام، منظومة المستشعرات والقارئات الذكية لبطاقة نسك؛ لإدارة عمليات التفويج ومتابعة الأعمال التشغيلية والرصد اللحظي لحركة الحشود والتنبؤ المستقبلي لسلوكيات الحجاج، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الحشود وتعزيز انسيابية التنقل بين المشاعر.

ويمتد أثر هذه الحلول إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات ذات العلاقة، عبر مسار أكثر ترابطًا يرفع كفاءة التنسيق، ويسرّع الوصول إلى الخدمة، ويدعم جاهزية الحاج منذ بدء رحلته وحتى وصوله إلى المملكة، في نموذج رقمي يعكس توجه الوزارة نحو بناء تجربة أكثر سلاسة وكفاءة واستباقية لخدمة ضيوف الرحمن.

