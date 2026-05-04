Icon

ثمانينية مغربية: اختارني الله للحج واخترت أختي رفيقةً وعونًا Icon السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وتدعو إلى ضرورة التهدئة Icon السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1662 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية Icon النفط يقفز 6% Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon القبض على مواطن لترويجه 18 كيلو حشيش في جازان Icon استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات Icon حرارة الصيف تُحيي الزواحف وترفع استهلاك البطيخ Icon الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 12صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات من إيران اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

منها آلية الحجز.. أبرز الاستفسارات عن لقاحات حجاج الداخل

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٤ مساءً
منها آلية الحجز.. أبرز الاستفسارات عن لقاحات حجاج الداخل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة ضيوف الرحمن وتقديم موسم حج صحي وآمن، أصدرت وزارة الصحة دليلاً إرشادياً يجيب على أبرز الاستفسارات المتعلقة بلقاحات حجاج الداخل لموسم الحج الحالي.

الجدول الزمني واللقاحات المستهدفة

أكدت الوزارة على أهمية المبادرة بأخذ التطعيمات اللازمة في وقت مبكر، مشيرة إلى أن الفترة المحددة لتلقي اللقاحات تبدأ من الآن وتستمر حتى 10 أيام قبل بدء مناسك الحج كحد أقصى، وذلك لضمان اكتمال فعالية المناعة والوقاية اللازمة. وحددت “الصحة” ثلاثة لقاحات أساسية موصى بها لحجاج الداخل، وهي: لقاح الحمى الشوكية، لقاح كوفيد-19، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.

آلية الحجز والمرونة الطبية

وأوضحت الوزارة أن الحصول على اللقاحات يتم بكل يسر وسهولة من خلال الحجز عبر تطبيق “صحتي”، باختيار “عيادة التطعيم للكبار”. وفيما يخص بروتوكول أخذ اللقاحات، طمأنت الوزارة الحجاج بإمكانية تلقي التطعيمات معاً في زيارة واحدة أو بشكل متفرق حسب ما يفضله الحاج، مؤكدة على مرونة الإجراءات الطبية في هذا الشأن.

وفي ردها على استفسارات النساء الحوامل، أكدت “الصحة” أن جميع اللقاحات المعتمدة للحج آمنة تماماً للحوامل ولا تشكل أي خطورة صحية عليهن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد