منها آلية الحجز.. أبرز الاستفسارات عن لقاحات حجاج الداخل

في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة ضيوف الرحمن وتقديم موسم حج صحي وآمن، أصدرت وزارة الصحة دليلاً إرشادياً يجيب على أبرز الاستفسارات المتعلقة بلقاحات حجاج الداخل لموسم الحج الحالي.

الجدول الزمني واللقاحات المستهدفة

أكدت الوزارة على أهمية المبادرة بأخذ التطعيمات اللازمة في وقت مبكر، مشيرة إلى أن الفترة المحددة لتلقي اللقاحات تبدأ من الآن وتستمر حتى 10 أيام قبل بدء مناسك الحج كحد أقصى، وذلك لضمان اكتمال فعالية المناعة والوقاية اللازمة. وحددت “الصحة” ثلاثة لقاحات أساسية موصى بها لحجاج الداخل، وهي: لقاح الحمى الشوكية، لقاح كوفيد-19، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.

آلية الحجز والمرونة الطبية

وأوضحت الوزارة أن الحصول على اللقاحات يتم بكل يسر وسهولة من خلال الحجز عبر تطبيق “صحتي”، باختيار “عيادة التطعيم للكبار”. وفيما يخص بروتوكول أخذ اللقاحات، طمأنت الوزارة الحجاج بإمكانية تلقي التطعيمات معاً في زيارة واحدة أو بشكل متفرق حسب ما يفضله الحاج، مؤكدة على مرونة الإجراءات الطبية في هذا الشأن.

وفي ردها على استفسارات النساء الحوامل، أكدت “الصحة” أن جميع اللقاحات المعتمدة للحج آمنة تماماً للحوامل ولا تشكل أي خطورة صحية عليهن.