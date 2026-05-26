وزارة الحج: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
من آل الشيخ إلى الحذيفي.. تسلسل تاريخي لخطباء عرفة منذ 1377هـ
المواطن - فريق التحرير

استعرضت قناة “الإخبارية” تسلسلًا زمنيًا لخطباء يوم عرفة الذين اعتلوا منبر مسجد نمرة على مدى نحو سبعة عقود، منذ عام 1377هـ وحتى موسم الحج الجاري لعام 1447هـ، موثقة أسماء كبار العلماء والأئمة الذين تشرفوا بإلقاء خطبة يوم الحج الأكبر.

وأظهر الرصد التاريخي تعاقب نخبة من علماء المملكة وأئمة الحرمين الشريفين على خطبة عرفة، بدءًا بالشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ، الذي تولى إلقاء الخطبة خلال الفترة من 1377هـ حتى 1398هـ، قبل أن يخلفه الشيخ صالح اللحيدان في عام 1399هـ.

وسجل سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ -رحمه الله- أطول مدة في إلقاء خطبة يوم عرفة، حيث استمر في هذا المنبر منذ عام 1402هـ وحتى عام 1436هـ، في واحدة من أبرز المحطات بتاريخ خطباء عرفة.

وخلال السنوات اللاحقة، تناوب عدد من أئمة الحرمين الشريفين وأعضاء هيئة كبار العلماء على إلقاء الخطبة، من بينهم الشيخ عبدالرحمن السديس، والشيخ سعد الشثري، والشيخ حسين آل الشيخ، والشيخ محمد آل الشيخ، والشيخ عبدالله المنيع، والشيخ بندر بليلة، والشيخ محمد العيسى، والشيخ يوسف بن سعيد، والشيخ ماهر المعيقلي، إضافة إلى الشيخ الدكتور صالح بن حميد الذي ألقى خطبة عرفة لعام 1446هـ.

واختتمت القائمة بالشيخ الدكتور علي الحذيفي، الذي يتولى إلقاء خطبة يوم عرفة في موسم الحج الحالي لعام 1447هـ، مواصلًا تقليدًا دينيًا وتاريخيًا يرتبط بأحد أعظم مشاهد الحج في مسجد نمرة بمشعر عرفات.

