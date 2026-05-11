من سنابل الحقول إلى سكينة الحرم.. طريق مكة تُسهل رحلة فلاح من كوت ديفوار إلى الحج

بملامح يغمرها الفرح، استقبل الحاج أبو بكر تراوري من جمهورية كوت ديفوار خبر اختياره لأداء فريضة الحج هذا العام عبر مبادرة “طريق مكة”، بعد رحلة انتظار امتدت أعوامًا، ظل خلالها يدخر من عمله في الزراعة لتحقيق أمنيته الكبرى بزيارة بيت الله الحرام.

وقال أبو بكر: “إن حلم الحج كان يرافقه منذ سنوات طويلة، وكان يتمنى أن تشاركه والدته هذه الرحلة الإيمانية، إلا أن القدر شاء أن تفارق الحياة، الأمر الذي جعله يشعر بمزيج من الحزن والامتنان وهو يستعد للسفر إلى المشاعر المقدسة”.

وأوضح أن مبادرة “طريق مكة” منحت الحجاج القادمين من كوت ديفوار تجربة ميسّرة منذ لحظة إنهاء الإجراءات في بلدهم، مشيدًا بالخدمات المقدمة، خاصة ما يتعلق بترميز الأمتعة ونقلها مباشرة دون الحاجة إلى حملها أو الانتظار الطويل في المطارات.

وأشار إلى أن هذه التسهيلات أدخلت الطمأنينة إلى نفوس الحجاج، وأسهمت في جعل رحلتهم أكثر راحة وسلاسة، مقدمًا شكره وامتنانه للمملكة على ما تبذله من جهود كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن.

وعبّر أبو بكر عن شوقه الكبير لرؤية الكعبة المشرفة للمرة الأولى، مؤكدًا أن أكثر ما يتمناه هو الوقوف أمامها ورفع يديه بالدعاء لوالديه بالرحمة والمغفرة، وأن يتقبل الله حجه ويكتب له هذه الرحلة المباركة التي انتظرها طويلًا.