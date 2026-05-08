مواقف الرياض تُفعّل المواقف المدارة المجانية في حيّي المغرزات والنزهة

أعلنت “مواقف الرياض” تفعيل المواقف المدارة المجانية في حيّي المغرزات والنزهة ابتداءً من يوم الأحد القادم ( 10 مايو ٢٠٢٦م ) ، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الوقوف على الشوارع التجارية والحد من تسرب المركبات إلى داخل الأحياء السكنية المجاورة، بما يدعم جودة الحياة ويسهم في تنظيم استخدام المساحات المتاحة.

ويأتي هذا التفعيل امتدادًا لما حققته التجربة في تنظيم المواقف في عددٍ من الأحياء التي تم تشغيل المواقف المدارة المجانية فيها ضمن مراحل متتابعة؛ حيث شملت أحياء: الورود، والرحمانية، والمروج، والعليا (الشرقي والغربي)، والسليمانية، والمحمدية، والملك عبدالله، والملك سلمان، والمصيف، والمرسلات، والقدس، وحي الملك فهد.

وأسهمت المواقف المدارة المجانية خلال المراحل السابقة في تنظيم الوقوف، وتقليل مظاهر الوقوف العشوائي داخل الأحياء، والحفاظ على توفر المواقف لسكان الأحياء وزوارهم

ومن خلال هذا التوسع، تمكنت “مواقف الرياض” من تعزيز الالتزام وتنظيم المشهد الحضري داخل الشوارع الداخلية، عبر تقليل الوقوف غير المنظم، الأمر الذي ينعكس على سهولة الحركة داخل الأحياء وهدوئها، إلى جانب دعم الانسيابية في حركة المركبات، كما يسهم التنظيم في الحد من امتداد وقوف المركبات القادمة من الشوارع التجارية إلى داخل الأحياء السكنية، بما يعيد التوازن للمشهد العام.

وتوفر “مواقف الرياض” مرونة عالية للسكان عبر تصاريح سكنية مجانية تمتد لعام كامل، تشمل السكان وأقاربهم من الدرجة الأولى (الوالدين والأبناء)، ويمكن إصدارها بعدد غير محدود بسهولة عبر تطبيق “مواقف الرياض”وربطها بمركباتهم المملوكة أو المفوضة، فيما تتيح خيارات متعددة لتصاريح الزوار، سواء من خلال الدعوات الخاصة أو العامة المجانية، بما يمكّن السكان من استقبال ضيوفهم بسهولة مع الحفاظ على تنظيم المواقف داخل الحي.

وتلتزم “مواقف الرياض” قبل بدء التفعيل في كل حي بتنفيذ مرحلة تمهيدية توعوية، يتم خلالها إشعار السكان وإرسال رسائل تذكيرية حول إصدار التصاريح قبل بدء التطبيق الفعلي، وذلك تماشيًا مع نهج تدريجي يوازن بين التوعية والتنفيذ.

ويجري رصد الالتزام من خلال آلية لمتابعة المركبات غير المصرح لها أو المتسربة إلى داخل الأحياء تعزيزًا للعدالة في الاستخدام.

وتواصل “مواقف الرياض” تنفيذ خطتها التوسعية ضمن عام 2026، مع استهداف تفعيل المواقف المدارة في مزيد من الأحياء السكنية، بما يدعم كفاءة استخدام المواقف ويعزز تجربة التنقل داخل العاصمة، ويضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام ينعكس على هدوء الأحياء وسلاسة الحركة داخلها.