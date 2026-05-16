“موهبة” تقدّم 18 جائزة خاصة لمشاريع دولية في “آيسف 2026”

قدّمت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) 18 جائزة خاصة لعددٍ من المشاريع المشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2026″، الذي أُقيم في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود المملكة في دعم الموهبة والإبداع وتعزيز حضورها في المحافل العلمية الدولية، وتقدم “موهبة” سنويًا منذ عام 2010 جوائز خاصة في المعرض تشمل مجالات علمية وبحثية متنوعة، وتستهدف تشجيع الطلبة الموهوبين من مختلف دول العالم، ويتولى تحكيمها نخبة من المتخصصين ضمن وفد “موهبة”.

18 جائزة خاصة لمشاريع دولية

وأوضح مدير إدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار في “موهبة” المهندس أنس الحنيحن، أن هذه الجوائز تهدف إلى استقطاب الموهوبين والمبدعين عالميًا، وتعزيز التعاون العلمي بين المملكة والمجتمع الدولي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع معرفي مزدهر، وتمكين العقول الواعدة في مجالات العلوم والابتكار.

وتوزعت الجوائز، التي أُعلن عنها خلال حفل الجوائز الخاصة، على 12 منحة دراسية شاملة التكاليف لدراسة البكالوريوس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، و6 منح للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي.

وحصل على جوائز جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كلٌ من: شاهد المعايطة من الأردن في مجال علوم النبات، وسونيابات أكاراجيراوات وبرودابران تشانثامامفيتاك، من تايلاند في مجال علم الحيوان، وأمور أرتيكباي من كازاخستان في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، و أديسون كاري من أيرلندا في مجال نظم البرمجيات، وجيانزي تشو من الصين في مجال الكيمياء، وسلمى كشاف من مصر في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، كما ذهبت جوائز الجامعة إلى بيانكامار لوزادا من بورتوريكو في مجال الطاقة، وثيوينثا بياداسا باثبيريا أبوهاميلاج، من سريلانكا في مجال الأنظمة المدمجة، وروكساندا سيلوسيف من مولدوفا في مجال علم المواد، وجاغودا سوليك من بولندا في مجال الهندسة البيئية، وجون رين تان من ماليزيا في مجال الأنظمة المدمجة، ويونسوك يانغ من كوريا الجنوبية في مجال الهندسة الطبية الحيوية.

ومُنحت جوائز برنامج موهبة الإثرائي العالمي لكلٍ من: فاطمة حسين المقرن من المملكة العربية السعودية في مجال الهندسة البيئية، وعمر عبدالله ييف وسلمان صادق زاده من أذربيجان في مجال الأنظمة المدمجة، ويوغو إيغاراشي من اليابان في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية، فيما ذهبت جوائز موهبة ولين محمود النابلسي من المملكة العربية السعودية في مجال الهندسة البيئية، وجنى إيهاب هرساني من المملكة العربية السعودية في مجال علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية، ومازن محمد أمير مراد من المملكة العربية السعودية في مجال العلوم الطبية الانتقالية.

ويُعد معرض “آيسف” أكبر منصة عالمية للمشاريع البحثية والابتكارية لطلاب ما قبل المرحلة الجامعية، حيث تُقيَّم المشاريع المشاركة من قبل نخبة من العلماء والخبراء الدوليين، بما يمنح الطلبة فرصة لعرض مشاريعهم وإبراز قدراتهم العلمية على مستوى عالمي.

وتشارك المملكة في “آيسف” سنويًا منذ عام 2007، ممثلةً بمؤسسة “موهبة” ووزارة التعليم، وارتفع رصيدها بجوائز نسخة هذا العام إلى 209 جوائز، منها 136 جائزة كبرى و73 جائزة خاصة، فيما حافظت المملكة على المركز الثاني عالميًا في عدد الجوائز الكبرى المحققة في المعرض بعد الولايات المتحدة الأمريكية للعام الثالث على التوالي.