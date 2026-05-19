ميرتس: نأمل أن يضغط الرئيس الصيني على بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن أمله في أن يستغل الرئيس الصيني شي جين بينج نفوذه لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في بكين، من أجل إنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

وعقب لقائه الرئيس السويسري جاي بارميلان في برلين، قال ميرتس في برلين اليوم الثلاثاء: “لا نتوقع حالياً تغييراً جذرياً في العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين”، وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، مستدركا: “ولكننا بالطبع نربط هذه الزيارة بالأمل في أن يؤثر الرئيس شي أيضاً على الرئيس بوتين لإنهاء هذه الحرب في أوكرانيا، والتي لا يمكنه الانتصار فيها”.

الحرب في أوكرانيا

وأشار المستشار الألماني إلى أن الحرب تتسبب يومياً في وقوع “خسائر كبيرة بالأرواح” بالنسبة لروسيا.

ومن المنتظر أن يصل بوتين اليوم إلى الصين في زيارة تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المقرر أن تركز المحادثات، التي تُعقد بدعوة من شي جين بينج، على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية ذات الامتيازات الخاصة بين البلدين.

