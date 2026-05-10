ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية في مقر واجهة الشمال بمدينة تبوك

نائب أمير تبوك يشهد انطلاق أعمال “لقاءات تبوك 2026” لدعم وتمكين أبناء وبنات المنطقة بسوق العمل

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٥ مساءً
المواطن- فريق التحرير

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك اليوم، حفل انطلاق أعمال “لقاءات تبوك 2026″، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية في مقر واجهة الشمال بمدينة تبوك، ويستمر حتى الأربعاء القادم.

وفور وصول سموه، تجول في المعرض المصاحب للقاء، واطلع على ما يتضمنه من أجنحة ومسارات تشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف دعم وتمكين أبناء وبنات المنطقة وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.
وفي بداية الحفل المُعد بهذه المناسبة، شاهد سموه والحضور، عرضًا مرئيًا يستعرض مسيرة ملتقيات “لقاءات” خلال الأعوام الماضية، والخدمات التي قدمها للزوار والمستفيدين من مختلف مناطق المملكة.


عقب ذلك، ألقى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني كلمةً ثمّن فيها دعم ورعاية سمو أمير منطقة تبوك، وسمو نائبه، لفعاليات اللقاء، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تجسّد نهجًا راسخًا في دعم مسيرة التنمية، واهتمامًا بتمكين المواطن السعودي وتعزيز حضوره في مسيرة البناء الوطني.
وأضاف، أن “لقاءات تبوك 2026” يأتي امتدادًا لجهود الصندوق في الاستثمار برأس المال البشري، من خلال تقديم حزم من البرامج والمبادرات والممكنات التي تستهدف أبناء وبنات المنطقة، وتسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية وتمكينهم من فرص العمل، بما يواكب مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030.
وأوضح الجعويني أن أعمال اللقاء تشهد مشاركة 149 جهة من القطاعين العام والخاص، وإقامة 43 فعالية من جلسات ومحاضرات علمية وإرشادية وورش عمل تدريبية، كما تستقطب نخبة من المختصين والمهتمين بتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع المستوى المعرفي بسوق العمل، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تنمية الكوادر الوطنية وتعزز تنافسيتها، إلى جانب استعراض أبرز البرامج والخدمات ومنتجات الإرشاد والتدريب التي يقدمها الصندوق.
بعد ذلك، شهد سمو نائب أمير منطقة تبوك، إعلان الصندوق عن توقيع 3 اتفاقيات مع جامعة الأمير فهد بن سلطان، وشركة البحر الأحمر الدولية، وشركة أمرك لإدارة المرافق، بهدف دعم تدريب وتمكين أبناء وبنات المنطقة ورفع مهاراتهم وزيادة قدرتهم التنافسية في القطاعات الواعدة بسوق العمل في منطقة تبوك.
وفي ختام الحفل، كرّم سموه الشركاء الإستراتيجيين لـ “لقاءات تبوك 2026”.

 

