نائب أمير تبوك يشهد حفل تخريج طلاب جامعة فهد بن سلطان

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ18 من حملة البكالوريوس، وعددهم (438) طالبًا وطالبة، والدفعة الـ13 من حملة الماجستير، وعددهم (160) خريجًا وخريجة، بجامعة فهد بن سلطان وذلك بمقر الجامعة بمدينة تبوك.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المشرف العام على الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن إبراهيم الملكاوي، وأمناء مجلس الجامعة.



ثم تجول سموه بمعرض مشاريع الخريجين والخريجات بالجامعة التي ركزت على الابتكار والحلول العملية، في عدد من المجالات.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم مسيرة الخريجين، تلتها كلمة رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الملكاوي، الذي رفع الشكر لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته للحفل، ولسمو نائب أمير المنطقة على تشريفه ومشاركة الخريجين فرحتهم، مؤكدًا أن الجامعة تواصل دورها في بناء الكفاءات الوطنية وتأهيل الطلبة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الجامعة حققت عددًا من الاعتمادات الأكاديمية الدولية، بما يعكس جودة مخرجاتها وتميز برامجها التعليمية، حاثًا الخريجين والخريجات على جعل العلم والعمل طريقًا لخدمة الوطن والإسهام في بناء مستقبله.



بعدها ألقى الخريجون كلمة ألقاها نيابة عنهم الطالب نواف سعود الفقيري، عبّروا فيها عن اعتزازهم بهذه المناسبة، مؤكدين أن سنوات الدراسة كانت رحلة صنعت الوعي ورسخت قيم الطموح والعمل والمسؤولية، مشيرين إلى أن ما تحقق لهم جاء بدعم القيادة الرشيدة وبيئة الجامعة التعليمية التي أسهمت في إعدادهم للمستقبل وخدمة الوطن.



عقب ذلك، ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك كلمة، نقل خلالها مباركة وتهنئة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء الجامعة للخريجين والخريجات، وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا سموه أن ما تشهده المملكة من تخريج الجامعات لإعداد كبيرة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-، بالتعليم وتمكين أبناء الوطن من التعلم والمعرفة، كما استذكر سموه مشاعر التخرج التي عاشها، قائلًا: “أعرف جيدًا مشاعركم التي تعيشونها هذا المساء لأنني عشتها مثلكم قبل ستة عشر عامًا، فافرحوا بهذه اللحظات لأنها ستبقى ذكرى جميلة خالدة على مر الأزمان”.



وفي ختام كلمته، قدّم سمو نائب أمير منطقة تبوك شكره لنائب رئيس مجلس أمناء الجامعة صبيح بن طاهر المصري ولمنسوبي الجامعة على ما يبذلونه من اهتمام وتطوير لهذا الصرح العلمي المميز، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد، وللخريجين والخريجات دوام التوفيق والنجاح، بعدها سلّم سموه وثائق التخرج لممثلي الأقسام من الخريجين الأوائل.