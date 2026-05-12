نائب أمير تبوك يكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز “منافس”

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك اليوم، بقاعة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز مسابقة “منافس” الوطنية التي تنظمها وزارة التعليم للطلاب المتميزين وأولياء أمورهم.



مباركًا سموه لهم هذا الإنجاز وحاثّهم على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الجوائز والنجاحات في المنافسات التعليمية المحلية والعالمية، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد في مسيرتهم الدراسية والوصول إلى مراكز متقدمة في ظل رعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله-، للتعليم ودعم الطلاب المتميزين والموهوبين.

وتضمن الاحتفال تكريم 25 طالبًا وطالبة من تعليم المنطقة الفائزين بجوائز مسابقة “منافس” الوطنية للطلاب المتميزين، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير.



وكان طلاب وطالبات تعليم منطقة تبوك، حققوا مجموعة من الجوائز في مسابقة “منافس” في مساراتها الخمسة المختلفة التي تشمل الاختبارات الدولية، والتحصيل المعرفي، والعمل التطوعي إلى جانب مسار مهارات المستقبل وريادة الأعمال، ومسار الابتكار والموهبة العلمية.

يذكر أن جائزة “منافس” مخصصة لتكريم المتميزين من الطلاب والطالبات التي أطلقتها وزارة التعليم ضمن الجوائز المواكبة لبرنامج تنمية القدرات البشرية، وتهدف إلى تعزيز بناء قدرات الطلبة المتميزين ومهاراتهم ومواهبهم وصولًا بهم إلى مراكز متقدمة على مستوى العالم، وتمكينهم من الابتكار وتصميم المشروعات الريادية وقيادة الأعمال التطوعية للإسهام في بناء وطن طموح واقتصاد مزدهر.