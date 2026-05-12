Icon

مشروع “مسام” ينزع 839 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية Icon نائب أمير تبوك يكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز “منافس” Icon ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الرياض Icon لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي للعاملين في موسم الحج Icon مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء جامعة المملكة في مدينة الرياض Icon مركز الخدمة الشاملة في المسجد النبوي يعزز تكامل الخدمات لضيوف الرحمن Icon روسيا تستأنف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد هدنة 3 أيام Icon المسار الإلكتروني بوزارة الحج والعمرة يرفع كفاءة الاستعداد وييسّر رحلة ضيوف الرحمن Icon نجران ملتقى قوافل الحجاج المتجهين من الجنوب نحو الأراضي المقدسة Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج بنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

نائب أمير تبوك يكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز “منافس”

الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٩ مساءً
نائب أمير تبوك يكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز “منافس”
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك اليوم، بقاعة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز مسابقة “منافس” الوطنية التي تنظمها وزارة التعليم للطلاب المتميزين وأولياء أمورهم.


مباركًا سموه لهم هذا الإنجاز وحاثّهم على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الجوائز والنجاحات في المنافسات التعليمية المحلية والعالمية، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد في مسيرتهم الدراسية والوصول إلى مراكز متقدمة في ظل رعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله-، للتعليم ودعم الطلاب المتميزين والموهوبين.
وتضمن الاحتفال تكريم 25 طالبًا وطالبة من تعليم المنطقة الفائزين بجوائز مسابقة “منافس” الوطنية للطلاب المتميزين، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير.


وكان طلاب وطالبات تعليم منطقة تبوك، حققوا مجموعة من الجوائز في مسابقة “منافس” في مساراتها الخمسة المختلفة التي تشمل الاختبارات الدولية، والتحصيل المعرفي، والعمل التطوعي إلى جانب مسار مهارات المستقبل وريادة الأعمال، ومسار الابتكار والموهبة العلمية.
يذكر أن جائزة “منافس” مخصصة لتكريم المتميزين من الطلاب والطالبات التي أطلقتها وزارة التعليم ضمن الجوائز المواكبة لبرنامج تنمية القدرات البشرية، وتهدف إلى تعزيز بناء قدرات الطلبة المتميزين ومهاراتهم ومواهبهم وصولًا بهم إلى مراكز متقدمة على مستوى العالم، وتمكينهم من الابتكار وتصميم المشروعات الريادية وقيادة الأعمال التطوعية للإسهام في بناء وطن طموح واقتصاد مزدهر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نائب أمير تبوك يشهد انطلاق أعمال “لقاءات تبوك 2026” لدعم وتمكين أبناء وبنات المنطقة بسوق العمل
السعودية

نائب أمير تبوك يشهد انطلاق أعمال “لقاءات...

السعودية