نائب أمير مكة المكرمة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لحج 1447هـ

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، المشاعر المقدسة في جولة ميدانية اطّلع خلالها على اكتمال الجاهزية التشغيلية بنسبة 100% لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، عبر منظومة تشغيلية متكاملة تجمع بين التخطيط الإستراتيجي والتكامل المؤسسي والتقنيات الذكية، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة.

واستهل الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز جولته، التي رافقه فيها معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ومعالي أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد الداود، ومسؤولو الجهات ذات العلاقة، بزيارة مشعر منى، حيث اطّلع على عددٍ من المشاريع التي نفذتها شركة كدانة للتنمية والتطوير، من أبرزها شبكة مراكز الصيانة الميدانية التي تضم 195 مركزًا، ومنظومة إسكان الحجاج الممتدة على مساحة تتجاوز 3.5 ملايين متر مربع، ومشروع تجهيز أكثر من 54 ألف مخيم، إلى جانب أكثر من 700 مطبخ متعدد الطوابق والخدمات المساندة داخل المخيمات.

كما اطّلع سموه على مشاريع تطوير مسارات المشاة في المشاعر المقدسة، ومن بينها مشروع التظليل بمساحة إجمالية تتجاوز 103 آلاف متر مربع.

واستمع إلى شرح عن مشروع استبدال أعمدة الرذاذ بـ400 مروحة رذاذ في الساحات الغربية والشرقية لمنشأة الجمرات، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للخدمة إلى 360 ألف حاج في الساعة، بزيادة بلغت 100% مقارنةً بالعام الماضي، إضافةً إلى مشاريع البنية التحتية التي أسهمت في ربط مخيمات مرتفعات منى عبر تنفيذ 74 سلمًا كهربائيًا لتسهيل تنقلات الحجاج.

وعقب ذلك، توجّه نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى مشعر مزدلفة، حيث وقف ميدانيًا على مشروع أنسنة المشاعر المقدسة، الذي أسهم في تعزيز جودة البيئة البصرية عبر تطوير أكثر من 51.750 مترًا مربعًا بمحور طريق الملك عبدالعزيز وساحات نزول الحجاج بمزدلفة، بما يسهم في تحسين المشهد البصري وتطبيق أفضل الحلول المعمارية والعمرانية.



واختتم الأمير سعود بن مشعل جولته بزيارة مشعر عرفات، حيث استمع إلى شرح عن مشروع تلطيف وتظليل المنطقة المحيطة بجبل الرحمة، الممتد على مساحة تتجاوز 392 ألف متر مربع، بما يرفع نسبة استفادة الحجاج من المناطق المظللة والمبردة إلى خمسة أضعاف مقارنةً بالعام الماضي، ويسهم في توفير أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن أثناء أداء المناسك، كما وقف سموه على جاهزية مسجد نمرة لاستقبال الحجاج يوم الوقوف بعرفات.

وتحتضن المشاعر المقدسة هذا العام أكثر من 25 مشروعًا تطويريًا نفذتها شركة كدانة للتنمية والتطوير، تنوعت بين أنسنة المشاعر، وتجـويد الخدمات، وزيادة الطاقة الاستيعابية لإسكان الحجاج، وتعزيز الجاهزية التشغيلية والخدمات الصحية وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

وشملت المشاريع تطوير أكثر من 66 ألف متر مربع من استراحات الحجاج على مسارات المشاة، مما ضاعف المساحات المستفادة بنسبة 220%، إلى جانب زراعة أكثر من 60 ألف شجرة ضمن مبادرة “المشاعر الخضراء” لرفع المساحات الخضراء إلى ثلاثة أضعاف.

كما طورت كدانة منظومة الطهارة عبر 516 مجمعًا وقرابة 17 ألف دورة مياه، منها تنفيذ دورات مياه مزدوجة الطوابق في 79 مجمعًا تضم 7838 دورة مياه، مما خفض زمن الانتظار بنسبة 75% مع الحفاظ على مساحات التسكين، إضافةً إلى رفع الطاقة الاستيعابية في مشعري مزدلفة وعرفات عبر 411 مجمعًا تضم 6987 دورة مياه، وتطوير 31 مجمعًا آخر تضم 2087 دورة مياه، ليصل إجمالي المجمعات إلى أكثر من 3916 مجمعًا تضم أكثر من 115 ألف دورة مياه.

ونفذت الشركة المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل البنية التحتية لمركز التحكم التشغيلي عبر نظام “سكادا”، بما يعزز كفاءة المتابعة والتحكم اللحظي بالأصول، فيما تدير منظومة تشغيلية تضم أكثر من 170 ألف أصل، مدعومة بتحليل الملاحظات الميدانية وتنفيذ أكثر من 240 فرضية تدريبية و270 فرضية تشغيلية.

وفي منظومة التلطيف والسقيا، شغّلت كدانة أكثر من 6000 عمود رذاذ عبر 5 محطات بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 متر مكعب في الساعة، إضافةً إلى أكثر من 25 ألف صنبور مياه للشرب، بما يسهم في تحسين البيئة الميدانية وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن.