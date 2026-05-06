Icon

الحرات البركانية بترُبة تحتضن مشاهد مطرية لافتة Icon أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلاب جامعة المجمعة Icon القيادة تعزي تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح Icon وزارة الحج والعمرة تؤكد أهمية الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية Icon برعاية وزير الداخلية.. حرس الحدود يدشّن عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر Icon ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى Icon انطلاق بطولة طيران ناس التصنيفية للبادل بمشاركة أكثر من 380 لاعبًا ولاعبة Icon السعودية وتركيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل للجوازات الدبلوماسية والخاصة Icon قوات أمن الحج تضبط 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج Icon حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر بالعالم تغادر المتوسط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن 10 مشروعات للطرق.. وحملة “طرق متميزة آمنة”

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٨ مساءً
نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن 10 مشروعات للطرق.. وحملة “طرق متميزة آمنة”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، 10 مشروعات حيوية للطرق في المنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 553 مليون ريال، وبإجمالي أطوال 109 كم، لدى ترؤسه اجتماعًا بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من أصحاب المعالي من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وشملت المشروعات المدشَّنة طريق ربط السيل الكبير بطريق الرياض بطول 21 كم وبتكلفة 138 مليون ريال، وازدواج طريق حضن – تربة بطول 56 كم وبتكلفة 87 مليون ريال، إضافةً إلى ازدواج طريق بيشة – رنية – الخرمة حتى طريق الرياض – الطائف السريع بطول 22 كم وبتكلفة 79 مليون ريال، وازدواج طريق المخواة – المجاردة بطول 9 كم وبتكلفة 75 مليون ريال، إلى جانب معالجة المواقع المتضررة على طرق المشاعر المقدسة، ومعالجة المواقع المتضررة على طرق مكة المكرمة, الطائف, الباحة، والطريق الدائري بالطائف.

وتأتي هذه المشاريع امتدادًا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز حركة التنقل بالمنطقة وخدمة قاصدي المسجد الحرام، إذ نُفذت وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وبما يتوافق مع كود الطرق السعودي، دعمًا لشبكة الطرق في المنطقة التي تتجاوز أطوالها 8623 كم.

وعلى صعيد متصل، دشّن سموّه خلال الاجتماع، حملة “طرق متميزة آمنة” الخاصة بالمنطقة، بهدف إجراء مسح وتقييم شامل لشبكات الطرق خارج النطاق العمراني، عبر رصد الملاحظات ومعالجتها بمشاركة الجهات الحكومية والمجتمع.

واستمع سموه لشرح عن الحملة التي تستهدف شبكات طرق تتجاوز أطوالها 8600 كم، وتُنفذ باستخدام أكبر أسطول عالمي للمسح والتقييم مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وطائرات الدرونز، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق وتعزيز مستويات السلامة وجودة البنية التحتية.

وأسهمت الحملة في نسخها السابقة في رصد ومعالجة أكثر من 100 ألف ملاحظة بمختلف مناطق المملكة، كما أسهمت المشاريع والمبادرات المرتبطة بها في خفض وفيات الحوادث المرورية بنحو 60%، وتقدم المملكة إلى المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين في مؤشر جودة الطرق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مقيم لتحرشه بامرأة في مكة المكرمة
السعودية

ضبط مقيم لتحرشه بامرأة في مكة المكرمة

السعودية
إنقاذ حياة حاج هندي بعد توقف مفاجئ في القلب بمكة المكرمة
السعودية

إنقاذ حياة حاج هندي بعد توقف مفاجئ...

السعودية
استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات
السعودية

استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية...

السعودية
من كوالالمبور إلى مكة المكرمة.. سالينا تمضي بالحلم رغم الغياب المُرّ
السعودية

من كوالالمبور إلى مكة المكرمة.. سالينا تمضي...

السعودية