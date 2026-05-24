نائب أمير نجران يطّلع على جاهزية مصليّات وجوامع المنطقة لأداء صلاة عيد الأضحى

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٧ مساءً
المواطن- فريق التحرير

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، على استعدادات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة في تجهيز المصليّات والجوامع بالمنطقة، لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى.
جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه اليوم، المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران مشعل بن سالم العتيبي.
وثمّن سموه الجهود التي يبذلها فرع الوزارة في العناية بالمساجد ودورها في تعزيز القيم الإسلامية، مؤكدًا أهمية توفير كل ما يلزم لضمان راحة المصلين، وتأدية الصلاة في أجواء روحانية وتنظيمية متميزة.
من جهته أوضح العتيبي أنه تم الانتهاء من أعمال وتهيئة 186 جامعًا ومصلى بالمنطقة، وتنفيذ جولات ميدانية، شملت متابعة أعمال الصيانة والتنظيف والتجهيزات الفنية، لضمان جاهزية المصليّات والجوامع بشكل تام.

