نائب رئيس المالديف يصل إلى جدة

وصل إلى جدة اليوم، نائب رئيس جمهورية المالديف السيد حسين محمد لطيف.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري, وسفير جمهورية المالديف لدى المملكة أحمد سرير, ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.