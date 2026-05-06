نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 23 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع -حفظه الله-، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عيّاف نائب وزير الدفاع اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الـ(23) من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية في الطائف، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن محمد بن علي البلوي.

إثر ذلك، أُعلنت النتائج، وكرَّم سمو نائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، ثم تقلَّد الخريجون رتبهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية لسموه مع الخريجين.

وفور وصول سمو نائب وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك، ألقى قائد الكلية كلمةً رحّب فيها بسموه، معربًا عن شكره وتقديره لرعايته حفل التخرج، مشيرًا إلى أن من بين الخريجين عددًا من الأشقاء من مملكة البحرين، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية جيبوتي.

تلا ذلك كلمة الخريجين ألقاها الخريج ياسر بن علي الحربي، عبّر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة، مؤكدًا جاهزيتهم للانضمام إلى ميادين الشرف، والدفاع عن الدين ثم المليك والوطن.

إثر ذلك، جرت مراسم تسليم راية الكلية، ثم أدى الخريجون القسم، وأُعلنت النتائج، وكرّم سموه الطلبة المتفوقين، وتسلَّم هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.

بعد ذلك، تقلَّد الخريجون رتبهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية لسموه مع الخريجين، واختُتم الحفل بعزف السلام الملكي.