نجران ملتقى قوافل الحجاج المتجهين من الجنوب نحو الأراضي المقدسة

تُعد نجران موقعًا محوريًا في المشهد التاريخي لشبه الجزيرة العربية، حيث مثَّلت نقطة التقاء حيوية للقوافل والحجاج المتجهين من الجنوب نحو المشاعر المقدسة، حيث وثقت المصادر الكلاسيكية والنقوش الأثرية أثر هذه الشبكة التاريخية، في تشكيل حركة السكان وتبادل التجارة والحج عبر العصور المختلفة.

ولعبت نجران على مرّ العصور دورًا بارزًا بوصفها حلقة وصل لوجستية تربط سواحل اليمن ومنحدراته من جهة، وواحة الحجاز ومدنها من جهة أخرى؛ مما منحها مكانة مركزية في مسارات التجارة والرحلات الدينية والثقافية التي امتدت عبر الصحراء والسهول والجبال.

وأكَّد رئيس مجلس إدارة جمعية الآثار والتاريخ في منطقة نجران (جاتن) محمد آل هتيلة، أنَّ نجران تعد من أبرز مناطق طرق القوافل في الجزيرة العربية، وتمثل “عنق الزجاجة” الإستراتيجي للقوافل القادمة من الجنوب، مما يبرز أهميتها ودورها الحيوي في تنظيم حركة القوافل.

وأشار إلى أن الكتابات الجغرافية القديمة مثل: أعمال الهمداني وغيره، تشير إلى وجود عدة طرق اجتمعت في نجران وأسهمت في تحديد مسارات الحج والتجارة، من أبرزها: طريق “الجادة” الذي ربط بين اليمن ومكة مرورًا ببئر حمى وجرش وتربة والطائف، حيث كان يجمع بين الجانبين الديني والتجاري للشمال والجنوب، إضافة إلى ذلك، تمتد “المحجة السفلى” من حضرموت عبر منفذ “العبر” نحو نجران، وربطت شبوة وحضرموت بالعمق السعودي، كما يُعد طريق الفيل، الذي سلكته حملة أبرهة، مسارًا مهمًا للحجاج فيما بعد، وكذلك طريق (اليمامة –نجران) الذي يربط وسط شبه الجزيرة بجنوبها مرورًا بالفاو والأفلاج، مبينًا أن هذه الشبكة جعلت نجران مركزًا لتجميع القوافل وتزويدها بالمؤن والمياه، مما أتاح استمرار حركة الرحلات التجارية والحج عبر العصور.

وتتميز جغرافيا المنطقة المحيطة بنجران بتنوعها؛ فهي تضم سلاسل جبلية تطل على سهول وصحاري واسعة، إضافة إلى أودية غنية بالمياه مثل: وادي “طلحام”، و”عشارة”، و”اللجام”، وكثبان رملية تمتد حتى حدود الربع الخالي، حيث أسهم هذا التنوع البيئي في جذب الرحلات البرية ومحبي التراث الطبيعي، كما تحتوي على مواقع أثرية ونقوشًا صخرية في أماكن مثل: “نقبان”، و”لبّة سعدى”، و”عرق فليح”، إضافة إلى آثار آبار قديمة تدل على استمرارية الوجود البشري والاعتماد على الموارد المائية المحلية مثل آبار حمى.

ومن خلال التوثيق العلمي والحفاظ على المواقع الطبيعية والأثرية، تمتلك منطقة نجران فرصة لتحويل تراثهما التاريخي إلى مصدر تنموي وسياحي مستدام، من خلال إعادة النظر في هذه الطرق بصياغة عصرية يمكن أن تعزز من قيمتها التراثية والثقافية والاقتصادية، وتربط الماضي بالحاضر عبر برامج حماية المواقع، وتطوير بنية تحتية سياحية تراعي البيئة، وتشجيع البحث الأثري وتنظيم جولات تراثية تعيد إحياء قصص القوافل والحجاج الذين مرّوا بتلك الأراضي.