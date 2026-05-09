نزوح 30 ألف سوداني جراء هجمات على الحدود مع إثيوبيا

أعلن محافظ الكُرمك بإقليم النيل الأزرق المتاخم للحدود مع إثيوبيا عبدالعاطي محمد، نزوح أكثر من 30 ألف شخص من القرى الواقعة على حدود إثيوبيا، بسبب الهجمات عليها.

وأوضح أن الهجمات رافقتها أعمال نهب طالت ممتلكات المواطنين، وتدمير لمخزون المنتجات الزراعية، وتخريب للمراكز الصحية ومصادر المياه، معربًا إدانة حكومة المحافظة لهذه الممارسات.