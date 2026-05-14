نسك عناية تقدم أكثر من 99 ألف خدمة لضيوف الرحمن منذ بداية ذي القعدة

قدّمت وزارة الحج والعمرة عبر مراكز “نسك عناية” أكثر من 99 ألف خدمة لضيوف الرحمن خلال الفترة من 1 إلى 27 ذي القعدة، ضمن منظومة ميدانية تعمل على تقديم خدمات الإرشاد والدعم المباشر، والاستجابة لاحتياجات ضيوف الرحمن في مواقع وجودهم، وذلك بـ11 لغة عالمية، إضافة إلى لغة الإشارة.

وتعمل مراكز “نسك عناية” على مدار الساعة عبر 38 مركزًا، موزعة في مواقع إستراتيجية لخدمة ضيوف الرحمن في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى أكثر من 160 موقعًا تقدم عددًا من المبادرات الميدانية، من بينها: مبادرة “اسألني”، عبر كوادر مؤهلة وتقنيات مساندة، بما يدعم سرعة الوصول إلى ضيوف الرحمن في مواقع وجودهم.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة ميدانية متكاملة تعمل من خلالها وزارة الحج والعمرة على رفع جودة الخدمات، وتعزيز سرعة الاستجابة، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.