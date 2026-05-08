نقلات نوعية في مشاركة هيئة الأمر بالمعروف لموسم حج 1447هـ

أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، برامج وأعمال الرئاسة تحت شعار “حياكم الله” لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1447هـ.

وأوضح الدكتور السند، أن مشاركة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام تشهد نقلات نوعية في عملها وخدماتها لضيوف الرحمن، بأعلى مواصفات العمل المهني وبأقصى درجات التميُّز، تماشيًا مع توجيهات هذه الدولة المباركة وقيادتها الرشيدة أيدها الله.

وبيَّن معاليه أنه -بحمد الله- تم توسيع نطاق مشاركة الرئاسة العامة لهذا العام لتشمل التغطية المكانية 10 مناطق من مناطق المملكة في المنافذ الحدودية ومدن الحجاج، من خلال تهيئة 66 موقعًا ما بين مركز ميداني توعوي، ومنفذ حدودي ومدينة حجاج ونقطة توعوية تشارك فيها الرئاسة العامة، يعمل بها ما يقارب 900 مكلفٍ من منسوبي الرئاسة، يساندهم مترجمون بأبرز اللغات العالمية ولغة الإشارة، ولضمان أعلى مستويات الاحترافية، جرى تأهيل الكوادر البشرية عبر 31 برنامجًا علميًا ومهاريًا.

وبين معاليه أن الرئاسة العامة وفَّرت في مواقعها (15) خدمة تقنية بمحتوى توعوي مؤصل يضم (965) مادة مقروءة ومسموعة ومرئية، ومترجمة إلى (15) لغة عالمية وإلى لغة الإشارة، كتطبيق مبرور، وتقنية الواقع المعزز 3D، وتقنية اتصال المجال القريب NFC، وتقنية البث Wi-Fi، ومنصة الحج والعمرة والزيارة، والمرشد التوعوي الرقمي، والخرائط التوعوية التفاعلية، والشاشات التفاعلية، والشاشات التوعوية الكبرى، والشاشات البصرية، والوسائل التوعوية المتنقلة، والنقل الحي، والمنصة التوعوية الذكية.

وحثّ معالي الدكتور السند منسوبي الرئاسة بمضاعفة الجهود، وأن يكونوا أنموذجًا في التميز والمهنية وخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.