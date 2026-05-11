نيابةً عن القيادة.. وزير البلديات والإسكان يرأس وفد المملكة بالمنتدى الحضري العالمي

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، يرأس معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وفد المملكة العربية السعودية المُشارك في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13) تحت عنوان “الإسكان العالمي.. مدن ومجتمعات آمنة ومرنة”، الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026م في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء المتخصصين في التنمية الحضرية المستدامة.

وأكَّد وزير البلديات والإسكان، أن مشاركة المملكة في المنتدى تجسّد حضورها الدولي الفاعل، ودورها في دعم الجهود العالمية لبناء مدن أكثر استدامة وازدهارًا وجودة حياة، مثمنًا الثقة الكريمة والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- الذي يُشكّل دافعًا لتعزيز إسهام المملكة في تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة؛ بما يعكس مكانتها ودورها في مسيرة التنمية الحضرية.

ويستعرض وفد المملكة خلال أعمال المنتدى أبرز المبادرات الوطنية والتجارب الرائدة في مجالات الإسكان، والتخطيط الحضري، وتطوير المشهد الحضري، والأنسنة، والاستثمار البلدي، والتحول الرقمي في الخدمات البلدية، إلى جانب المشاريع التي أسهمت في رفع كفاءة المدن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لما حققته المملكة من تحولات تنموية في تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية 2030، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، ودعم الحلول المبتكرة للتحديات الحضرية؛ بما يسهم في تعزيز استدامة المدن ورفع كفاءة البيئة الحضرية.

ويُعدّ المنتدى الحضري العالمي من أبرز المحافل الدولية المتخصصة في قضايا التنمية الحضرية، وينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويجمع صناع القرار ورؤساء المدن والخبراء لمناقشة مستقبل المدن واستعراض أفضل الممارسات العالمية.