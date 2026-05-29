نيابةً عن الملك سلمان.. نائب أمير مكة المكرمة يُسلّم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام

الجمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٣١ مساءً
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، سلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، كسوة الكعبة المشرفة إلى سدنة بيت الله الحرام.

ووقّع محاضر التسليم، معالي وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق الربيعة، وكبير سدنة بيت الله الحرام عبدالملك بن طه الشيبي.

وتأتي مراسم التسليم إيذانًا باستبدال كسوة الكعبة مطلع شهر محرم 1448هـ، بعد أن أتمّت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، باستخدام الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود.

ويبلغ ارتفاع ثوب الكعبة (14) مترًا، ويتوسط ثلثه الأعلى حزام بعرض (95) سنتيمترًا وطول (47) مترًا، مكوّن من (16) قطعة محاطة بزخارف إسلامية.
وتجسد مراسم التسليم عناية القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالكعبة المشرفة، واهتمامها بجميع مراحل صناعة الكسوة واستبدالها وفق أعلى معايير الدقة والإتقان.

