نيابة عن ولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك بحفل مراسم تنصيب رئيس أوغندا

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل مراسم تنصيب فخامة الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، في العاصمة كامبالا.

ونقل الخريجي، خلال مراسم التنصيب تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته وتمنياتهما له بالتوفيق والنجاح، ولحكومة وشعب أوغندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لهما -أيدهما الله- ولحكومة وشعب المملكة اطراد التقدم والازدهار.