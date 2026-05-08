بريطانيا ترصد حالة ثالثة مشتبه بإصابتها بفيروس هانتا Icon 142 رحلة يوميًا.. قطار الحرمين يستعد لذروة موسم الحج Icon الجيش الأمريكي يقصف بندر عباس وميناء قشم في إيران

هجوم سيبراني واسع يستهدف جامعات أميركية بينها هارفارد وستانفورد

الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تعرضت جامعات أميركية بارزة، من بينها جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد، لهجوم سيبراني واسع النطاق، الخميس، أدى إلى تعطّل الوصول إلى منصة «كانفاس» التعليمية، وذلك عقب اختراق سابق للبيانات.

وبحسب تقارير إعلامية ومنشورات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر للطلاب الذين حاولوا الدخول إلى المنصة رسالة من مجموعة القرصنة الإلكترونية شايني هانترز، أعلنت فيها مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة اختراق خوادم شركة Instructure
المالكة لمنصة كانفاس مجددًا.

وأوضحت المجموعة، المعروفة بنشاطها في مجال الابتزاز الإلكتروني منذ عام 2019، أن الشركة تجاهلت التواصل معها عقب الاختراقات السابقة، واكتفت بإجراء “بعض التحديثات الأمنية”، وفق ما ورد في الرسالة المنشورة على المنصة.

كما هدد القراصنة بنشر البيانات الخاصة بالمؤسسات التعليمية المتضررة، داعين الجامعات إلى التواصل معهم عبر جهات استشارية متخصصة في الأمن السيبراني للتفاوض على “تسوية” تحول دون تسريب المعلومات.

وأثار الهجوم مخاوف متزايدة بشأن أمن البيانات في المؤسسات التعليمية الأميركية، خاصة مع الاعتماد الواسع على المنصات الرقمية في إدارة العملية التعليمية والاختبارات والتواصل الأكاديمي.

 

