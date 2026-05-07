هرمز أولًا.. شرط فرنسي لرفع العقوبات عن إيران

استبعد جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، إمكانية رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، ما دام مضيق هرمز مغلقًا، رغم المؤشرات الأميركية المتزايدة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران.

وقال بارو، في تصريحات لإذاعة RTL الفرنسية اليوم الخميس، إن النظام الإيراني يطالب الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات مقابل تقديم تنازلات تتعلق ببرنامجه النووي، مشددًا على أن رفع العقوبات “غير وارد” في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز.

كما أكد وزير الخارجية الفرنسي أن الوصول إلى تسوية سياسية دائمة في منطقة الشرقين الأدنى والأوسط يبقى مرهونًا بقبول طهران تقديم تنازلات جوهرية، إلى جانب إحداث تغيير جذري في نهجها السياسي بما يسمح لها بالعيش بسلام داخل محيطها الإقليمي.

وفي السياق ذاته، كشف مسؤولون أميركيون أن أي اتفاق مرتقب مع إيران لن يتضمن رفعًا فوريًا وشاملًا للعقوبات، موضحين أن تخفيف معظم القيود الاقتصادية سيكون مرتبطًا بالتزام طهران بتنفيذ بنود الاتفاق، وليس بمجرد توقيعه.

وبحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن المقترحات المطروحة تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي، بالتزامن مع تخفيف واشنطن للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ضمن خطوات متبادلة لبناء الثقة بين الجانبين.