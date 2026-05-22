السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
هندسة التظليل والتلطيف في مشاعر الحج
المواطن - واس

في موسم الحج في مدينة مكة المكرمة، حيث تتصاعد درجات الحرارة وتزداد كثافة الحشود في موسم الحج، لا يقتصر نجاح التنظيم على إدارة الحركة والخدمات فقط، بل يمتد إلى تفاصيل دقيقة قد لا يلاحظها كثيرون، مثل صناعة “الظل” وتلطيف الأجواء في المشاعر المقدسة.

فما يبدو للمشاهد مجرد طرقات وممرات مفتوحة، هو في الواقع بيئة مدروسة بعناية، صُممت لتقليل أثر الشمس وتخفيف الإجهاد الحراري على الحجاج. خلال السنوات الأخيرة، توسعت المشاريع التي تستهدف التظليل والتلطيف بشكل كبير، لتصبح جزءًا أساسيًا من البنية التحتية في المشاعر.

مشاريع التظليل في المسارات والممرات

من أبرز هذه الجهود، مشاريع التظليل في المسارات والممرات، حيث أُنشئت مظلات حديثة تمتد على مساحات واسعة في طرق حركة الحجاج، خاصة في المسارات ذات الكثافة العالية بين المشاعر. هذه المظلات لا توفر الظل فقط، بل تسهم في خفض درجة الحرارة المباشرة على الأرض، مما يساعد على تقليل الإجهاد أثناء التنقل.

كما شملت المشاريع تركيب مواد أرضية تعكس الحرارة بدلًا من امتصاصها، ما يحد من ارتفاع حرارة الأسطح في أوقات الذروة. إلى جانب ذلك، تم تعزيز وجود المساحات المظللة في نقاط الاستراحة، لتكون أماكن توقف آمنة تساعد الحجاج على استعادة نشاطهم قبل مواصلة المناسك.

ولا يتوقف الأمر عند التظليل فقط، بل يمتد إلى مشاريع التلطيف البيئي، مثل زيادة الغطاء النباتي في بعض المواقع، واستخدام أنظمة رش ورذاذ مائي في نقاط محددة، بهدف خفض درجات الحرارة المحيطة وتحسين جودة الهواء في المناطق المزدحمة.

هذه الجهود مجتمعة تعكس تحولًا في مفهوم إدارة الحشود في الحج، من مجرد تنظيم الحركة إلى الاهتمام براحة الإنسان في أدق تفاصيله، حيث أصبحت البيئة نفسها جزءًا من خدمة الحاج، وليست مجرد مساحة يؤدي فيها المناسك.

ورغم أن هذه المشاريع قد تمر دون انتباه مباشر من كثير من الحجاج، إلا أنها تؤدي دورًا حاسمًا في تحسين تجربتهم، وتسهيل أداء المناسك في ظروف مناخية صعبة، لتبقى المشاعر المقدسة أنموذجًا عالميًا في إدارة الحشود وتوفير بيئة إنسانية متكاملة.

وفي النهاية، يتضح أن “الظل” في الحج لم يعد مجرد نتيجة طبيعية للشمس، بل أصبح صناعة هندسية وخدمية متكاملة، تُبنى بعناية لتخدم أعظم رحلة إيمانية على وجه الأرض.

 

