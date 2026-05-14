هيئة الأدب تدشّن جناح السعودية في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026

دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 14 حتى 23 مايو 2026، ضمن مشاركة تعكس حضور المملكة المتنامي في قطاع النشر، وتعزّز مكانتها في المشهد الثقافي الإقليمي والعالمي.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن الهيئة تسعى من خلال المشاركة في معرض الدوحة الدولي للكتاب إلى التعريف بالإنتاج الأدبي والمعرفي السعودي، وإبراز تطور قطاعات الأدب والنشر والترجمة في المملكة، ورفع مستوى الوعي بالمشهد الثقافي السعودي عبر برنامج ثقافي مصاحب يتضمن سلسلة من الندوات الحوارية، والأمسيات الشعرية، التي يشارك فيها نخبة من الأدباء والمثقفين السعوديين، تتناول قضايا الأدب والنشر والترجمة، وتسلط الضوء على المنجز الثقافي السعودي وتأثيره في الفضاء العربي والدولي.



وأوضح أن الهيئة تعمل عبر هذه المشاركة على تعزيز حضور الجهات الثقافية والمعرفية السعودية في المحافل الإقليمية والدولية، والتعريف ببرامجها ومبادراتها في مجالات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب بناء شراكات مهنية ومعرفية مع الفاعلين في صناعة الكتاب والنشر، بما يسهم في توسيع فرص التعاون والتبادل المعرفي.

وأشار إلى أن معرض الدوحة الدولي للكتاب يُعد منصة مهمة للتواصل المهني وتبادل الخبرات في مجالات النشر وصناعة المحتوى، بما يدعم حضور المملكة على الساحة الثقافية، ويعزّز فرص وصول المحتوى السعودي إلى شرائح أوسع من القرّاء والمهتمين في المنطقة.

وتعكس مشاركة المملكة في المعرض تكامل الجهود الوطنية في القطاع الثقافي والمعرفي، بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة وبمشاركة عدد من الجهات، وهي مكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ودارة الملك عبدالعزيز، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمّع الملك فهد لطباعة المصحف، وجامعة المجمعة، ووزارة العدل، وجامعة الأمير محمد بن فهد، والملحقية الثقافية السعودية في الدوحة.